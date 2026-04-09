România invizibilă și românii plătiți și cu 3 euro pe oră: Viorica Dăncilă și Lavinia Șandru spun lucrurilor pe nume

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   19:02
Fostul prim-ministru Viorica Dăncilă și Lavinia Șandru au avut un dialog fără rețineri într-o ediție a emisiunii „Pisica Albă – Pisica Neagră”, difuzată pe canalul TV al Academiei Da Vinci – un proiect educațional în care tinerii învață să comunice clar, curajos și fără teamă, de la unii dintre cei mai buni comunicatori ai României.

„Noi nu existăm în plan extern. În afară de a implementa măsurile care vin de la Uniunea Europeană, nu existăm – și spun asta cu responsabilitate”, a declarat Viorica Dăncilă, într-o analiză dură a poziției României pe scena internațională.

Lavinia Șandru a completat tabloul cu realitatea economică din interiorul țării, punând în lumină o discrepanță greu de ignorat:
„Românii sunt plătiți, în unele zone, cu aproximativ 3 euro pe oră, în timp ce media în Uniunea Europeană ajunge la 35 de euro pe oră. Este o diferență care apasă nu doar pe oameni, ci și pe companiile românești.”

Dialogul dintre cele două a evidențiat o dublă problemă: lipsa de influență externă și dificultățile economice interne, care afectează direct nivelul de trai al românilor.

„Trebuia să transformăm situația dificilă într-o oportunitate”, a subliniat Viorica Dăncilă, explicând că România ar putea câștiga prin relansarea relațiilor externe pe baze pragmatice.

În acest sens, fostul premier a indicat și o direcție concretă de dezvoltare:
„China este o mare putere economică și ar putea aduce un plus pentru România. Tot mai multe state caută cooperare economică cu China. Noi de ce să nu avem?”, a declarat aceasta, referindu-se la potențialul relației cu China.

Emisiunea „Pisica Albă – Pisica Neagră” confirmă, încă o dată, rolul său de spațiu autentic de dialog, iar Academia Da Vinci își consolidează misiunea de a forma o generație care știe să vorbească deschis, argumentat și cu curaj despre realitatea în care trăiește.

