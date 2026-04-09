România invizibilă și românii plătiți și cu 3 euro pe oră: Viorica Dăncilă și Lavinia Șandru spun lucrurilor pe nume

„Noi nu existăm în plan extern. În afară de a implementa măsurile care vin de la Uniunea Europeană, nu existăm – și spun asta cu responsabilitate”, a declarat Viorica Dăncilă, într-o analiză dură a poziției României pe scena internațională.

Lavinia Șandru a completat tabloul cu realitatea economică din interiorul țării, punând în lumină o discrepanță greu de ignorat:

„Românii sunt plătiți, în unele zone, cu aproximativ 3 euro pe oră, în timp ce media în Uniunea Europeană ajunge la 35 de euro pe oră. Este o diferență care apasă nu doar pe oameni, ci și pe companiile românești.”

Dialogul dintre cele două a evidențiat o dublă problemă: lipsa de influență externă și dificultățile economice interne, care afectează direct nivelul de trai al românilor.

„Trebuia să transformăm situația dificilă într-o oportunitate”, a subliniat Viorica Dăncilă, explicând că România ar putea câștiga prin relansarea relațiilor externe pe baze pragmatice.

În acest sens, fostul premier a indicat și o direcție concretă de dezvoltare:

„China este o mare putere economică și ar putea aduce un plus pentru România. Tot mai multe state caută cooperare economică cu China. Noi de ce să nu avem?”, a declarat aceasta, referindu-se la potențialul relației cu China.

