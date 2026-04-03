România, prizonieră în propria energie: plătim mai mult, producem mai puțin

România, prizonieră în propria energie: plătim mai mult, producem mai puțin

de Redacția Jurnalul    |    03 Apr 2026   •   17:18
România, prizonieră în propria energie: plătim mai mult, producem mai puțin
Consecințele sunt directe și vizibile: facturi mari pentru populație, presiune asupra mediului de afaceri și o dependență tot mai mare de importuri

România trăiește un paradox periculos: are resurse energetice suficiente pentru a-și asigura independența, dar ajunge să plătească printre cele mai mari prețuri din Europa. Situația este semnalată de profesorul Dan Voiculescu, care avertizează asupra unei direcții greșite în politica energetică.

În timp ce statele europene reacționează rapid la criza energetică – reactivând centrale pe cărbune sau amânând închiderea unor capacități – România își reduce propriile surse de producție.

Un exemplu clar este Complexul Energetic Oltenia, unde activitatea a fost diminuată, deși rolul său în sistemul energetic este esențial. În paralel, compania a acumulat costuri uriașe pentru certificatele de CO2, depășind 3 miliarde de euro.

Potrivit analizei, aceste costuri ar fi putut fi renegociate în contextul unei situații de forță majoră la nivel european – o soluție pe care alte state au folosit-o pentru a-și proteja economia și cetățenii.

Consecințele sunt directe și vizibile: facturi mari pentru populație, presiune asupra mediului de afaceri și o dependență tot mai mare de importuri.

Deși România dispune de gaze naturale, hidroenergie și un mix energetic diversificat, aceste avantaje nu se reflectă în realitatea de zi cu zi a cetățenilor.

Analiza ridică o întrebare esențială: cum a ajuns o țară bogată în resurse să fie vulnerabilă energetic?

Răspunsul indică nu lipsa de potențial, ci lipsa unei strategii clare și a unei decizii ferme de a pune interesul național pe primul loc.

Pentru că, în final, energia nu este doar o problemă economică, ci una de siguranță și suveranitate.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: complexul energetic oltenia Dan Voiculescu
