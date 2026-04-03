România, prizonieră în propria energie: plătim mai mult, producem mai puțin

În timp ce statele europene reacționează rapid la criza energetică – reactivând centrale pe cărbune sau amânând închiderea unor capacități – România își reduce propriile surse de producție.

Un exemplu clar este Complexul Energetic Oltenia, unde activitatea a fost diminuată, deși rolul său în sistemul energetic este esențial. În paralel, compania a acumulat costuri uriașe pentru certificatele de CO2, depășind 3 miliarde de euro.

Potrivit analizei, aceste costuri ar fi putut fi renegociate în contextul unei situații de forță majoră la nivel european – o soluție pe care alte state au folosit-o pentru a-și proteja economia și cetățenii.

Consecințele sunt directe și vizibile: facturi mari pentru populație, presiune asupra mediului de afaceri și o dependență tot mai mare de importuri.

Deși România dispune de gaze naturale, hidroenergie și un mix energetic diversificat, aceste avantaje nu se reflectă în realitatea de zi cu zi a cetățenilor.

Analiza ridică o întrebare esențială: cum a ajuns o țară bogată în resurse să fie vulnerabilă energetic?

Răspunsul indică nu lipsa de potențial, ci lipsa unei strategii clare și a unei decizii ferme de a pune interesul național pe primul loc.

Pentru că, în final, energia nu este doar o problemă economică, ci una de siguranță și suveranitate.