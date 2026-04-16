România, în pragul unui șoc economic: profesorul Dan Voiculescu avertizează asupra unui posibil colaps dacă nu există acțiune imediată

Datele recente confirmă deteriorarea rapidă a situației economice. Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere la doar 0,7%, în timp ce Erste și-a revizuit în mod repetat estimările pentru 2026, până la un nivel apropiat de stagnare. În paralel, inflația rămâne aproape de 10%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană.

În opinia profesorului, aceste evoluții nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unor decizii greșite de politică internă. Consumul este în scădere, investițiile sunt blocate, iar statul întârzie plățile către companii, punând presiune suplimentară pe economie.

Impactul este resimțit la toate nivelurile societății: pensionarii, tinerii și familiile vulnerabile se confruntă cu costuri tot mai mari, în timp ce antreprenorii și profesiile liberale resimt din plin lipsa de predictibilitate și sprijin.

Profesorul Dan Voiculescu avertizează că ruptura dintre clasa politică și realitatea economică este tot mai evidentă, iar lipsa unui plan coerent riscă să ducă la consecințe grave.

„Fără un proiect de țară cu soluții economice concrete, promovat urgent și susținut solidar, ne îndreptăm către un haos care ne poate arunca cu 35 de ani în urmă”, semnalează acesta.

Într-un context tensionat, mesajul este clar: România nu mai are timp de amânări. Fără măsuri rapide și coordonate, actualele dezechilibre pot escalada într-o criză economică profundă, cu efecte greu de controlat.