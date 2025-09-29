Ședința coaliției s-a încheiat: proiectul de rectificare bugetară va fi adoptat miercuri sau joi

Ședința coaliției pe tema rectificării bugetare s-a încheiat

Proiectul urmează să fie publicat luni.

În funcție de procesul de avizare, rectificarea bugetară ar putea fi adoptată de Guvern miercuri sau joi.

Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.

„România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Tot asta a însemnat că și-a asumat în momentul acela că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite. Adică ele existau, dar nu erau pe hârtie. În momentul de față, o să fie o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal. Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1, cât era, la 8,4. Și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, asta va fi rectificarea”, a explicat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)