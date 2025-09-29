Ședința coaliției s-a încheiat: proiectul de rectificare bugetară va fi adoptat miercuri sau joi

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   11:57
Ședința coaliției pe tema rectificării bugetare s-a încheiat, iar proiectul va fi publicat luni. Guvernul ar putea adopta rectificarea miercuri sau joi, în funcție de avizarea documentului.

Proiectul urmează să fie publicat luni.

În funcție de procesul de avizare, rectificarea bugetară ar putea fi adoptată de Guvern miercuri sau joi.

Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.

„România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Tot asta a însemnat că și-a asumat în momentul acela că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite. Adică ele existau, dar nu erau pe hârtie. În momentul de față, o să fie o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal. Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1, cât era, la 8,4. Și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, asta va fi rectificarea”, a explicat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

