Jurnalul.ro Semnal clar din instanță: cazul profesorului Lucian Georgescu se schimbă radical

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   13:41
Sursa foto: Profesorul Lucian Georgescu, membru al PUSL, a respins constant acuzațiile, susținând că acestea nu corespund realității

Decizia Judecătoriei Galați de a dispune încetarea procesului penal în cazul profesorului universitar Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, aduce o schimbare semnificativă în evoluția dosarului. Hotărârea nu este definitivă, însă transmite un semnal important privind modul în care au fost analizate faptele.

Conform informațiilor publice, instanța a avut în vedere faptul că speța fusese deja analizată anterior de Parchet, care dispusese clasarea cauzei, constatând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii.

În acest context, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) subliniază necesitatea respectării stricte a principiilor statului de drept, în special prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil.

Profesorul Lucian Georgescu, membru al PUSL, a respins constant acuzațiile, susținând că acestea nu corespund realității. Evoluția recentă a dosarului întărește ideea că astfel de situații trebuie tratate cu responsabilitate, fără presiuni și fără judecăți pripite în spațiul public.

„Am avut încredere, de la început, că adevărul va ieși la lumină. Respect justiția și sunt convins că lucrurile vor fi lămurite pe deplin, în mod corect și definitiv”, a declarat profesorul Lucian Georgescu.

PUSL reafirmă că nu comentează deciziile instanțelor, dar își exprimă încrederea deplină în justiția din România și în capacitatea acesteia de a clarifica orice situație în mod corect și definitiv.

În același timp, formațiunea consideră esențial ca astfel de cazuri să fie tratate cu echilibru și responsabilitate, pentru a proteja atât actul de justiție, cât și reputația celor implicați.

Subiecte în articol: lucian georgescu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Partidul Umanist Social Liberal proces penal
