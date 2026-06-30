Siegfried Mureșan vede umbra lui Liviu Dragnea în declarațiile lui Grindeanu

Siegfried Mureșan spune că PSD vorbește doar despre funcții și că Grindeanu „vrea neapărat să fie prim-ministru”, iar PNL își pierde și mai mult „puțina încredere pe care o mai avem în PSD după toate experimentele pe care le-au făcut”.

„Știm că nu avem încredere în ei și că nu vrem să guvernăm împreună cu ei, ca atare fie guvernează ei, fie guvernăm noi”, a mai declarat Mureșan, marți, la Digi 24.

El a adăugat că PNL nu vrea săl-l pună „pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria”: „Adică, dacă Sorin Grindeanu va fi prim-ministru, vrem și noi să știm care-i planul lui și dacă se angajează să facă lucrurile de care România are nevoie”.

Siegfried Mureșan îl acuză pe Grindeanu că se comportă ca președintele unui partid care are în Parlament 51% din voturi, doar că nu le are.

„Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum, e irelevant, fiindcă PSD-ul este un partid de 23% cu o capacitate de atracție de aproximativ 15%, cam atât au în sondaje. Mai degrabă spre 13%, dar haideți să fim generoși cu ei, să spunem 15%. Și de aceea dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucruri în Parlamentul României în trecut. Deci domnul Grindeanu se comportă asemenea unui lider de 51% care dorește să facă singur programul de guvernare, să nu dea socoteale, să-și aleagă singuri miniștri, ori nu se poate. Nu are voturile necesare”, a mai spus Mureșan.

Ne dorim un președinte care să-și îndeplinească atribuțiile cât mai bine

Europarlamentarul PNL, Sigfried Mureșan, spune că PNL își dorește un președinte care să conducă România cât mai bine.

„Noi ne dorim o Românie bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat”, a declarat la Digi24 Sigfried Mureșan.

Sigrfried Mureșan îl vede pe Nicușor Dan ca partener al PNL și nu regretă că, personal, i-a acordat susținerea în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„În primul rând, l-am susținut în turul al doilea, iar eu, personal, din convingere și nu regret niciun fel susținerea pe care am acordat-o, înaintea turului al doilea. Fiindcă, alternativa, George Simion a fost o chestiune de neconceput. Și prim-ministrul interimar a spus că relația instituțională pe marile priorități ale României a fost mereu corectă. Prerogativele președintelui, inclusiv în domeniul în care eu activez, al afacerilor externe, al afacerilor europene, sunt evidente (...).”, a declarat Europarlamentarul PNL, Sigfried Mureșan.

În urma criticilor președintelui după schimbarea deciziei PNL privind votul acordat de PSD pentru o variantă de Guvern minoritar, europarlamentarul PNL a precizat că partidul nu va răspunde la ceea ce el a numit „atac la adresa” partidului.

„Chiar dacă acel mesaj al președintelui este văzut ca un atac la adresa Partidului Național Liberal, noi nu vom răspunde cu un atac. Partidul Național Liberal asigură, în mod interimar, guvernarea țării”, a declarat Mureșan.

Acesta a precizat că PNL este deschis în a relua negocierile pentru instalarea unui nou guvern „cât mai curând posibil”.

„Vom relua discuțiile, să încercăm să instalăm un guvern cât de curând posibil, dar ar fi și culmea să existe un conflict deschis, în postări sau în declarații, acum, între liderii Partidului Național Liberal și președintele României”, a declarat Mureșan.

(sursa: Mediafax)