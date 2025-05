Simion a venit la dezbaterea de la CCIR cu diplomele de studii și certificatul de căsătorie

„Nu vom lăsa capul jos în fața nimănui pentru că am văzut în ultima perioadă un șir de minciuni în spațiu public și contra-candidatul meu, protejat de diferite interese, am văzut că a venit să-și aducă diploma de bacalaureat. Da, într-adevăr, față de fostul premier al țării, posedă o diploma de bacalaureat. Dar și noi avem și diplome de bacalaureat, și diplome de licență și de... Sunt autentice. Reprezintă instituții de învățământ respectabile din statul român. Eu cred în potențialul creativ al statului român eliberat de paraziti și a poporului român, prin toți reprezentanții săi care își fac cu cinste meseria”, spune George Simion.

El a prezentat diploma de bacalaureat, de licenta, de master, precum și certificatul de căsătorie. De asemenea, a prezentat și o adeverință de la școala generală.

Camera de Comerț și Industrie a României a adresat invitația oficială celor doi candidați la Președinția Românei, Nicușor Dan și George Simion, la o dezbatere publică pe teme economice marți, începând cu ora 12:00.

Candidatul indendent Nicușor Dan nu s-a prezentat la această dezbatere.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan și-a prezentat luni seara diploma de Bacalaureat și a spus că își dorește ca dascălii să câștige mai bine.

„Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el. (...) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu (în dreapta - n.r), și aici (în stânga - n.r.), la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova”, a spus Dan.

(sursa: Mediafax)