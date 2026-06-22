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George Simion tranșează discuțiile cu Veștea: Un pas spre normalitate, dar nu votăm Guvernul

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   20:00
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George Simion tranșează discuțiile cu Veștea: Un pas spre normalitate, dar nu votăm Guvernul
Hepta/ Simion refuză Cabinetul Veștea

Președintele partidului AUR, George Simion, a declarat luni seara, după discuțiile cu premierul desemnat Adrian Veștea, că formațiunea pe care o conduce va vota pentru învestirea Guvernului, doar dacă președintele Nicușor Dan va face clarificări privind poziția sa față de AUR.

„În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicuşor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul apărării, ministru energiei. Eu cred că e un pas spre normalitate”, a declarat Simion la finalul întâlnirii cu Veștea.

Despre votarea Guvernului, acesta a spus: „Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicuşor Dan a spus că nu este de acord cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR”.

George Simion a solicitat clarificări din partea șefului statului înainte de votul programat în această seară.

„Așteptăm din partea lui Nicuşor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30”, spune liderul AUR.

Întrebat despre ce a discutat cu Adrian Veștea, Simion a spus: „ Am pus în timpul discuțiilor cu Adrian Veștea subiectul antreprenorilor români, subiectul capitalului românesc. Asta ne interesează fiscalitatea. Nu am obținut răspunsurile dorite în timpul audierilor de la Comisia Buget-Finanțe din Parlament, motiv pentru care nu ne-am dat votul. Dacă se acceptă ca doleanțele noastre referitoare la antreprenorii români la capitalul românesc sunt acceptate, vrem să le vedem în orele următoare”.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: simion vestea guvern
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