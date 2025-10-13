Sorin Grindeanu: Suntem interesaţi ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE

"Vizita de astăzi a delegaţiei parlamentare australiene, condusă de preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Milton Dick, a reprezentat o nouă ocazie pentru promovarea intereselor României în plan internaţional! Suntem interesaţi ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE, dar şi de extinderea relaţiilor politice dintre forurile legislative ale statelor noastre. Cu ocazia acestei vizite, Milton Dick a transmis că doreşte constituirea unui grup parlamentar de prietenie cu România, la nivelul Camerei Reprezentanţilor din Australia", a scris Grindeanu pe Facebook.



Grindeanu a mai spus că a prezentat oportunităţile economice pe care România le oferă, insistând asupra importanţei strategice a Portului Constanţa în contextul regional generat de războiul din Ucraina.



"Companiile australiene pot beneficia de capacitatea operaţională a portului dar şi de conexiunile navale cu alte state din Uniunea Europeană pe care le oferă Dunărea. În contextul vizitei de astăzi am mai transmis delegaţiei australiene că România încurajează colaborarea în domeniul producţiei de energie (inclusiv energie obţinută din surse regenerabile), dar şi în domeniul industriei de apărare. Vizita de astăzi a avut o importanţă deosebită şi din perspectiva nivelului de reprezentare. Este practic întâlnirea la cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani între reprezentanţii parlamentelor celor două ţări. Vizita precedentă la acest nivel a avut loc în anul 2006, când preşedintele Camerei Deputaţilor din Parlamentul României s-a întâlnit la Canberra cu omologul australian, la invitaţia acestuia", a menţionat Grindeanu.

AGERPRES