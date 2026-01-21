Sorin Grindeanu ar da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump

Declarația a fost făcută miercuri.

„Niciodată costurile nu sunt prea mari când este vorba despre securitate. Vorbim despre partenerul strategic, principalul furnizor de securitate”, a declarat Grindeanu la Antena 3 CNN.

Liderul PSD a mai spus că Nicușor Dan trebuie să se consulte cu liderii UE înainte de a lua o decizie.

„Eu cred ca până acum a acționat bine președintele”, a explicat Grindeanu adăugând că Nicușor Dan ar intenționa să se consulte cu ceilalți lideri europeni”.

Grindeanu a mai arătat că „partea de analiză” este bună, dar nu trebuie să nu dureze foarte mult.

„După trebuie să ne exprimăm rapid, din punctul meu de vedere trebuie să ne exprimăm pozitiv”, a precizat Sorin Grindeanu.

România se numără printre aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să se alăture unei noi inițiative internaționale denumite „Board of Peace” (Consiliul Păcii). Potrivit scrisorii de invitație, consiliul are menirea să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.

Documentul consultat de Reuters prevede însă o condiție controversată: statele membre ar avea mandate limitate la trei ani, cu excepția celor care plătesc 1 miliard de dolari pentru a finanța activitățile organismului și pentru a obține statut de membru permanent.

(sursa: Mediafax)