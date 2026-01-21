Sorin Grindeanu: O moștenire grea mascată sub un deficit extraordinar

Sorin Grindeanu a declarat la Antena3 CNN că o discuție pe tema deficitului bugetar va avea loc în cursul săptămânii viitoare în coaliția de guvernare, unde ministrul de Finanțe va veni cu date concrete.

„Vreau să aștept până săptămâna viitoare, când ministrul Finanțelor va veni în coaliție și va spune pe indicatorii macro-economici cum s-a închis anul 2025. Înțeleg că avem, așa, un deficit undeva în jur de 8%. Deci sunt negociat de 8,4%”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD consideră că pretextul: o moștenire grea mascată sub un deficit extraordinar care se dovedește a nu fi fost, nu mai e de actualitate.

„Știți, am auzit așa din partea dreptei în ultimele șapte, opt, nouă, zece luni o altă formă de moștenire grea.

Eu sunt vechi în politică. Am văzut în 1996 când a venit Convenția Democrată și au spus ce moștenire grea au de la domnul Văcăroiu. A venit după aceea alianța, DA, iară moștenire grea de la Adrian Năstase.

Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o formă de același tip. O moștenire grea mascată sub un deficit extraordinar care se dovedește a nu fi fost”, a spus Sorin Grindeanu.

Ce taxe, în afară de creșterea TVA-ului de la 19% la 21% iar încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA-ul. După cum bine știți. Ce lucruri extraordinare s-au întâmplat.

Domnule, trebuie să continue investițiile Anghel Saligni, de exemplu. Ca să dau un exemplu unde a fost cea mai puternică luptă. Și au continuat. Și s-au plătit. E adevărat. Până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi.

Ceea ce s-a proiectat în schimb, un dezastru, nu vă supărați pe mine, dar se vede cum se va vedea la execuția bugetară, când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului.

Pentru că, într-un final, când te uiți, măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025, au fost foarte puține”, a mai spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD și-a spus punctul de vedere în urmă, cu șase-șapte luni. În această perioadă, partidul s-a aflat într-o evaluare internă. Social democrații vor veni cu propuneri la buget.

„Dincolo de taxele locale mărite, noi o să avem niște propuneri la buget pe care le dorim a fi aplicate. Cele legate de pensii, trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame.Nu se poate. Au fost scoase. Lucrurile trebuie să revină la normal.

Avem o problemă și din perspectiva faptului că pe bugetul din 2026 PSD-ul nu mai poate să asiste doar la măsuri din acestea de dreapta, în care este lovit electoratul nostru. De aceea vă spuneam și vă enumeram că avem două sau trei măsuri la care ținem în mod deosebit. Fie că vorbim de pensionari, fie că vorbim de ajutoarele pentru oameni, de măsuri sociale. Suntem partid social-democrat și lucrurile nu poate să continue în acest mod”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

(sursa: Mediafax)