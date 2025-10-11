Ce spune Sorin Grindeanu despre reducerea numărului de parlamentari

Acesta a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferință de presă în Timiș, care este opinia PSD față de poriectul de lege privind un Parlament mai suplu, cu 300 de parlamentari.

„Este o dezbatere care a început săptămâna trecută, a reînceput, ca să fiu cât se poate de corect, fiindcă știți că în România a existat un referendum, în 2009, cu 300 de parlamentari adus - eu spun - că dintr-o dorință sau pentru a beneficia de un plus electoral Traian Băsescu în acea perioadă”, spune Grindeanu.

El afirmă că asta nu înseamnă că nu e un referendum care a fost validat.

„Noi nu putem să luăm așa deciziile că a depus cineva un proiect de lege care modifică fundamental structura Parlamentului, să luăm decizii așa pe repede înainte. Și am dat un răspuns care e cât se poate de valid. În Consiliul Politic Național, acel for de conducere, PSD-ul va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”, mai spune Grindeanu.

Președintele PSD mai spune că nici n-a înțeles foarte bine acest proiect care e în dezbatere acum, depus de doi parlamentari.

„Cred că nici măcar nu ține cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral. Aici nu se spune așa în proiect. Deci e așa o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic. Asta nu înseamnă că nu vom lua o decizie politică”, mai declară Grindeanu.

Proiectul de lege se află încă la Senat, în calitate de prim for. Principalul inițiator este Claudiu Năsui. Proiectul ar pune în aplicare parțial referendumul din 2009, când s-a refereundumul stabilea un Parlament unicameral, cu 300 de parlamentari. Forma actuală a proiectului Năsui diminuează numărul de aleși pe circumscripții, umblă la capitolul minorități, iar Parlamentul nu este prevăzut ca unicameral. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu a fost de acord cu acest proiect, pentru că în afară de UDMR, minoritățile altele decât cea maghiară nu ar mai reuși să facă prag electoral.