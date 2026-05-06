„Nu ne vindem țara?” Documentul care arată că Sorin Grindeanu a susținut listarea companiilor de stat

Sorin Grindeanu, acuzat de dublu discurs: documentul care contrazice poziția PSD privind listarea companiilor de stat

O nouă controversă politică îl vizează pe Sorin Grindeanu, după ce un document apărut recent în spațiul public ar indica o poziție diferită față de cea exprimată în prezent. Potrivit declarațiilor făcute de Oana Gheorghiu, liderul PSD ar fi susținut, în trecut, listarea la bursă a unor companii de stat, deși în prezent critică această măsură.

Aceasta a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care afirmă:

„Dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara” Sorin Grindeanu. Ieri, în Parlament, domnul președinte PSD Sorin Grindeanu a dărâmat Guvernul pentru a opri listarea companiilor de stat.”

Lista companiilor vizate

În același mesaj, sunt enumerate mai multe companii de stat despre care se susține că ar fi fost incluse într-un plan de listare avizat de Grindeanu în perioada în care ocupa funcția de ministru al Transporturilor. Printre acestea se regăsesc:

TAROM

Compania Națională Aeroporturi București

Administrația Porturilor Maritime

Carpatica Feroviar România

Aeroportul Internațional Timișoara

De asemenea, documentul ar include și alte entități importante din economie, precum CEC Bank, Poșta Română, Romgaz sau Complexul Energetic Oltenia.

Documentul invocat și argumentele incluse

Potrivit sursei citate, documentul ar conține nu doar lista companiilor, ci și argumentația și pașii necesari pentru implementarea procesului:

„Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune. Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu.”

Mai mult, se menționează că listarea companiilor de stat ar fi fost justificată prin mai multe obiective strategice:

că listarea companiilor de stat este recomandare OECD

că e obiectiv asumat prin PNRR

că e necesară pentru atingerea jalonului 443

Declarațiile vin într-un moment sensibil, în care scena politică este marcată de schimbări și negocieri intense. În mesajul său, Oana Gheorghiu face referire și la situația recentă din Parlament:

„Așadar, domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat.”

Numele lui Ilie Bolojan este astfel adus în discuție în contextul unei presupuse divergențe de viziune privind reformele economice.

Ce urmează?

În finalul mesajului, se subliniază că Sorin Grindeanu ar fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, ceea ce amplifică miza politică a acestor acuzații:

„Astăzi, domnul Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru.”

Rămâne de văzut dacă aceste informații vor genera reacții oficiale sau clarificări din partea liderului PSD, în condițiile în care subiectul listării companiilor de stat este unul sensibil, cu implicații economice și politice majore.