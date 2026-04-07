Grindeanu respinge „târguiala” pe funcții: Nu ne interesează scaunele, ci schimbarea politicilor

„Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcției de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcția de prim-ministru sau pe alte funcții ministeriale. Resping categoric o astfel de abordare!”, susține marți Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

El spune că este nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției, „deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră”.

Președintele social-democraților arată că România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale: „Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională!”.

„Este de nepermis ca o treime din suprafața arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern și din Coaliție! De mai bine de o lună, proiectul PSD stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental. Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar!”, a mai scris Grindeanu pe rețeaua de socializare.

El acuză un „orgoliu politic și încăpățânare” și spune că, „din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare!”.

Grindeanu adaugă că românii cu venituri mici și medii vor fi cei mai loviți dacă nu se intervine și cere Guvernului să reacționeze mai rapid și cu mai multă hotărâre.

