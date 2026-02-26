Sorin Grindeanu exclude o alianță cu AUR: „Sunt diverse lucruri care ne despart fundamental”

Întrebat dacă PSD se gândește la o coaliție cu AUR, Grindeanu a răspuns: „Din punctul meu de vedere nu. Și în această formă, chiar pe termen mediu, nu vorbesc de termen scurt, PSD nu poate să facă alianțe cu AUR”.

„Sunt diverse lucruri care ne despart fundamental”, a spus liderul PSD într-un interviu pentru G4Media. „Eu sunt un european convins. Nu cred că alte soluții pot să fie viabile în acest moment pentru România”.

Grindeanu a invocat și beneficiile apartenenței la UE: „Știu beneficiile, pe care le-am simțit. Dacă vreți, fost ministru al transporturilor, ce-a însemnat în acești ani apartenența noastră, ce-au însemnat fondurile europene, ce-au însemnat toate aceste lucruri, nu trebuie să facem altceva. De aceea am dat un exemplu care ne desparte, din perspectiva mea, în mod fundamental”.

Liderul PSD a admis că o parte din electoratul tradițional al PSD s-a dus către AUR și a spus că partidul încearcă să îl recâștige.

„Parte din electoratul sau din votanții pe care PSD-ul i-a avut tradițional, trebuie să îi recâștigăm. Parte dintre ei s-au dus către AUR. Nu facem aceste lucruri decât arătând, de pe poziții diferite, cine-i mai bun. Eu spun de departe că noi venim cu soluții. AUR vine de fiecare dată cu foarte mult zgomot”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă ar vedea o alianță cu AUR în cazul unei schimbări la conducerea partidului, Grindeanu a răspuns: „Astăzi nu văd și nici nu mă ocup eu de schimbările liderilor AUR. N-am relații, n-am discutat, n-am niciun fel de contacte cu cei de la AUR și nici nu mă interesează”.

În discuția despre scăderea PSD în sondaje și ideea unei reveniri în opoziție, Grindeanu a spus că nu există o altă soluție de alianță pentru PSD decât în interiorul coaliției: „În acest moment, pe configurația din Parlament, cum suntem astăzi, nu există o altă soluție, din punctul PSD-ului de vedere, de alianță decât în interiorul acestei coaliții”.

„Sigur, dacă aritmetic stăm și adunăm, o să vedem că se poate să faci o coaliție și fără UDMR, se poate să faci o coaliție și fără USR. Fără PNL sau fără PSD nu poate să-ți iasă o majoritate în cadrul acestei coaliții”, a adăugat Grindeanu.

În același timp, liderul PSD a afirmat că în partid sunt nemulțumiri legate de relația cu USR și modul în care premierul Ilie Bolojan își exercită mandatul.

„Într-un mod onest, cu bune și cu rele, în interiorul partidului pe care îl conduc, eu nu pot să mă fac că nu aud ce îmi spun colegii de partid. Iar colegii de partid, în acest moment, îmi spun aceste două lucruri. Domnule, trebuie să facem ceva legat de această alianță cu USR, trebuie să facem ceva cu modul în care se înțelege prim-ministrul să își exercite mandatul dat și de PSD în Parlament. Transparent, această decizie va fi luată în PSD”, a subliniat Grindeanu.

