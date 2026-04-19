Tensiuni politice: Liderul PSD Sibiu acuză promovarea lui Ilie Bolojan printr-o rețea de conturi false

Liderul PSD Sibiu afirmă că, în ultima perioadă, a apărut „o avalanșă” de comentarii similare pe rețelele sociale ori de câte ori numele premierului este menționat în mod critic.

„Șobolan Bolojan, prim-sinecuristul țării, și-a tras armată de boți. Se vorbește tot mai des despre o realitate pe care mulți o observă deja: o avalanșă de comentarii la indigo, apărute brusc pe orice postare în care este menționat Ilie Bolojan, mai ales dacă este criticat”, a declarat Bogdan Trif.

Potrivit acestuia, fenomenul ar implica conturi fără activitate anterioară și intervenții coordonate.

„Conturi fără istoric, mesaje trase la șablon, intervenții coordonate din toate colțurile țării. Orice postezi, din orice zonă, în momentul în care apare numele lui, apar instant comentarii care îi apără imaginea și atacă orice critică”, a susținut liderul social-democrat.

Acuzații privind construirea imaginii publice

Bogdan Trif afirmă că scopul acestor reacții online ar fi protejarea imaginii premierului.

„Totul pentru ca nu cumva să se dărâme mitul mesianicului Bolojan”, a spus acesta, susținând că scenariul ar fi identic pe pagini de politicieni, site-uri de presă sau conturi publice din mai multe județe.

În declarația sa, liderul PSD Sibiu a făcut referire și la modul în care premierul și-ar prezenta stilul de viață în spațiul public.

„Imaginea pe care și-a construit-o este una de modestie, cu declarații despre un trai simplu, într-un apartament de aproximativ 65 de metri pătrați. În paralel însă, își duce traiul zilnic în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu”, a afirmat Trif.

Acesta a adăugat că locuința ar avea aproximativ 350 de metri pătrați și ar include mai multe camere și spații auxiliare, susținând că cadrul legislativ ar fi fost modificat pentru utilizarea imobilului.

Critici privind trecutul administrativ și politicile economice

Președintele PSD Sibiu l-a acuzat pe premier și de beneficierea unor indemnizații în trecut, menționând activitatea acestuia într-un comitet interministerial al Eximbank.

„Bolojan nu e sinecurist de lux de ieri-de azi. În 2007 a încasat aproximativ 74.000 de lei indemnizații ca membru al unui comitet interministerial, într-o perioadă în care salariul mediu net era în jur de 1.042 de lei”, a declarat Trif.

De asemenea, social-democratul a criticat politicile fiscale promovate de actuala guvernare, susținând că acestea ar afecta mediul economic.

„Creșterile de taxe, majorările de TVA și lipsa unor politici reale de stimulare economică pun presiune pe firme și cetățeni. Inflația crește, firmele românești sunt împinse spre insolvență sau faliment, iar oamenii suportă costuri tot mai mari”, a afirmat liderul PSD.

Apel la analizarea spațiului online

Bogdan Trif a concluzionat că dezbaterea nu ar trebui privită prin prisma simpatiilor politice, ci a transparenței publice.

„Nu este vorba despre simpatii sau antipatii politice, ci despre faptul că transparența, echitatea și responsabilitatea publică au fost înlocuite cu o imagine clădită artificial. Urmăriți atent, citiți comentariile, analizați tiparele. România are nevoie de adevăr, nu de imagine construită. Acestea fiind spuse…Boți, tiriboți, liber la comentat!”, a transmis acesta.