Tensiuni în ședința PNL: Între „remorca” pentru PSD și „agenție de plasare” pentru USR

Vicepreședintele PNL, Hubert Thuma, a criticat dur ideea ca alte partide să influențeze desemnarea premierului. El a acuzat faptul că liberalii ajung să ofere poziții politice pentru membri ai altor formațiuni. „Nu mi se pare corect ca un alt partid să hotărască cine e premier. Nici PSD, dar nici USR”, a spus Thuma. Acesta a amintit și episoade din trecutul relațiilor dintre PNL și USR, când formațiunea a pus condiții pentru formarea guvernului. „În ianuarie 2021, USR-iștii au venit și au spus: facem guvern cu PNL, dar fără Orban premier. După ce au depus moțiune de cenzură, au zis: vrem cu PNL, dar fără Cîțu premier”, a afirmat el.

Thuma a criticat și modul în care liderii PNL reacționează la atacurile politice din interiorul și din afara partidului. „PNL s-a transformat într-un fel de agenție de plasare a forței de muncă a celor de la REPER și USR care n-au serviciu”, a spus acesta. El i-a cerut conducerii partidului să respecte promisiunile făcute la congres și să construiască „un proiect al PNL care să nu fie remorca PSD-ului, dar nici a USR-ului”.

La rândul său, Alina Gorghiu a subliniat că liderul PNL trebuie să își asume rolul de coordonare în cadrul coaliției de guvernare. „Dumneavoastră ați vrut la guvernare, ați vrut să fiți premierul acestei coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în coaliție”, a spus Gorghiu. Aceasta a avertizat că o eventuală ieșire a PNL de la guvernare ar putea genera o criză politică majoră.

„Nu mi-e clar dacă toți vrem rămânerea la guvernare. Să spunem acum că PNL vrea să iasă de la guvernare înseamnă că noi generăm criză politică”, a afirmat ea. Gorghiu a cerut totodată o delimitare clară față de partidele extremiste. „Vreau în proiectul de comunicare publică să fie explicit: nu cu AUR dacă mai vrem să fim frecventabili”, a spus aceasta.

În intervenția sa, Ilie Bolojan a abordat posibilitatea unei crize guvernamentale și a sugerat că responsabilitatea unei eventuale rupturi ar putea reveni partenerilor de coaliție. „Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Că dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare”, a spus Bolojan. El a îndemnat liberalii la prudență în declarațiile publice privind eventuale alianțe politice. „Dragi colegi, nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem”, a concluzionat acesta.

(sursa: Mediafax)