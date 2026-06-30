Tomac, atac la liberali: Țara este paralizată de un PNL care anunță opoziția și apoi își schimbă decizia

Eugen Tomac a declarat, marți seara, la Antena 3 CNN, că mesajul președintelui Nicușor Dan „este câte poate de corect și de clar” în ceea ce privește lipsa unei nou anunț privind un nou premier desemnat.

„Atât timp cât partidele politice au refuzat să vină cu o soluție care se genereze o majoritate și președintele a făcut două desemnări care nu au convins partidele politice, evident că în momentul de față nu ne rămâne decât să sperăm că orgoliul politic și calculul mult prea devreme electoral poate fi lăsat la o parte și evident să se genereze o soluție care să ofere României stabilitate și o perspectivă”, a spus Tomac.

Tomac este de părere că partidele ar trebui să renunțe „la parte din pretențiile exagerate”, să discute despre o soluție realistă, comună, pe care se opună pe masă pentru a debloca situația politică.

Potrivit fostului premier desemnat, această criză deja produce efecte „cu un impact catastrofal pentru economie și până la urmă va afecta fiecare familie din această țară”.

„Românii au făcut un efort uriaș pentru a răspunde un șoc fiscal pe care guvernul și l-a asumat anul trecut. Mă mir că toți oamenii politici care și-au asumat decizii importante pentru a corecta alte erori politice renunță cu atâta ușurință la efortul pe care l-au făcut și rămân blocați prin niște reguli autoimpuse care mențin această stare de tensiune. Cred că este momentul potrivit pentru a pune pe primul loc cetățenii României și apoi orgoliile politice pentru că o să rămânem în acest blocaj o lungă perioadă de timp”, a mai spus consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan.

Întrebat cine este politicianul care este cel mai greu de convins, Tomac a spus că există, în prezent, „niște realități”: „Un număr important de membri ai Parlamentului României au votat o moțiune. Nu discut condițiile și contextul dacă era fericit, dar există un rezultat. Și într-o democrație solidă, respect acest rezultat. Asta este un prim aspect. Al doilea: nu îți poți construi o carieră politică solidă pe angajamente care azi sunt valabile, peste două ore nu mai sunt valabile”.

Întrebat dacă vorbește despre Ilie Bolojan, Eugen Tomac a spus că „în cazul în care trebuie să facă cineva un pas important într-o direcție sau alta, evident că domnul Bolojan este persoana care trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate pentru că în momentul de față țara este blocată tocmai pentru că PNL-ul într-o săptămână este în opoziție totală cu toată lumea și anunță că pleacă în Opoziție, peste câteva zile anunță că își revizuiește decizia. Sigur că sunt legitime toate pozițiile politice, trăim într-o democrație, dar, evident, că trebuie să avem grijă și la consecințele în ceea ce provește această țară”.

Fostul premier desemnat Eugen Tomac spune că România ar urma să aibă un guvern stabil când partidele vor renunța la o parte din pretenții: „într-un timp scurt, de câteva săptămâni”.

Tomac a declarat, la Antena 3 CNN, că „într-un timp scurt, de câteva săptămâni, lucrurile vor trebui clarificate într-o direcție sau alta”.

„Dacă liderii partidelor politice vor ajunge la o soluție convingătoare, lucrurile se pot închide în câteva zile. În caz contrar, evident că, ținând cont și de calendarul pe care îl avem, și Parlamentul intră în vacanță, evident că trebuie să fim realiști și să privim lucrurile exact așa cum se desfășoară. Din păcate, prelungirea acestei crize afectează atât economia, cât și toți cetățenii românii. Pentru că oamenii așteaptă rezultate confortabile și soluții realiste, nu blocaje”, a declarat Tomac.

Fostul premier desemnat adaugă că speră că, într-un timp cât mai scurt, partidele care discută și în prezent, să vină cu o formulă asumată de toată lumea.

„Pentru că președintele au organizat consultări, din consultări s-a despris o soluție care, după câteva zile, n-a mai fost valabilă. Și, evident, că aflându-ne la acest impas, cred că cel mai sănătos lucru este ca partidele să negocieze împreună o formulă care să permită învestirea unui guvern cu puteri depline”, a mai spus Tomac.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat, însă pentru că nu a reușit să strângă o majoritate, el și-a depus mandatul.

(sursa: Mediafax)