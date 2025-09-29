Tomac: Republica Moldova își continuă drumul spre Uniunea Europeană

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a transmis felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare și pentru alegerea unui viitor european, subliniind importanța unității și a acțiunii inteligente în fața provocărilor externe.

„Am demonstrat, din nou, că atunci când suntem uniți și acționăm inteligent, putem învinge imperiul răului! Felicitări tuturor cetățenilor care au votat hotărât pentru un viitor comun în Uniunea Europeană. Republica Moldova își continuă drumul spre Bruxelles, acolo unde națiunea noastră se va reîntregi din nou!”, a declarat Tomac.

El a avertizat totodată că Rusia rămâne principala amenințare pentru ambele state românești și a insistat asupra importanței preluării bunelor practici din Republica Moldova în combaterea propagandei rusești: „Doar așa vom fi mai puternici și în siguranță! Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această victorie!”

(sursa: Mediafax)