Traian Băsescu avertizează: „Nu suntem în siguranță”. Critici dure la adresa lui Mark Rutte și temeri privind escaladarea globală

„Oricând lucrurile pot evolua rău”. Băsescu avertizează despre Ucraina, Rusia și un posibil conflict mondial

Declarații alarmante făcute de fostul președinte Traian Băsescu la România TV. Acesta susține că România se confruntă cu riscuri majore de securitate, în contextul tensiunilor internaționale, și lansează un atac direct la adresa șefului NATO, Mark Rutte.

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un avertisment dur privind securitatea României, afirmând că situația geopolitică actuală este mult mai fragilă decât transmit mesajele oficiale.

„Nu suntem în deplină siguranță și oricând lucrurile pot evolua rău", a declarat acesta, subliniind că războiul din Orientul Mijlociu creează un context favorabil pentru avansul Rusiei în Ucraina.

Ucraina, în pericol de a fi „abandonată”

Potrivit lui Băsescu, atenția Statelor Unite s-ar fi mutat către Orientul Mijlociu, în timp ce presiunea asupra Europei crește pentru a susține politica lui Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

În acest context, fostul președinte avertizează că Ucraina riscă să rămână fără sprijin: „Ucraina este pur și simplu abandonată".

El insistă că România trebuie să facă eforturi pentru a menține implicarea statelor europene: „Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei".

În caz contrar, avertizează Băsescu, există riscul ca „armata lui Putin” să ajungă la granițele României.

Blocajul lui Viktor Orbán și criza sprijinului pentru Ucraina

Fostul șef de stat a criticat și poziția premierului ungar Viktor Orbán, pe care îl acuză că a blocat un ajutor de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

„Ucrainenii sunt pe resurse proprii. E greu să faci față Rusiei doar cu resursele proprii", a spus Băsescu.

Atac direct la Mark Rutte: „România nu trebuie să aibă încredere”

Una dintre cele mai dure declarații l-a vizat pe secretarul general NATO, Mark Rutte.

Băsescu susține că mesajele acestuia nu sunt în interesul flancului estic, ci urmăresc să răspundă agendei americane: „România nu trebuie să aibă încredere în el".

„Vine cu sloganul: niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat. Dar acum îți spune: hai să ne ducem toți în Golf", a ironizat fostul președinte.

Scenariu sumbru: risc de conflict global

Băsescu a ridicat și o întrebare alarmantă privind direcția în care se îndreaptă lumea: „Nu cumva ne îndreptăm din prostie către al Treilea Război Mondial?"

El a atras atenția asupra posibilității ca NATO să fie atras într-un conflict extins în Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea genera reacții din partea Rusiei și Chinei.

Apel pentru prezență militară americană în Marea Neagră

Fostul președinte a cerut o implicare mai concretă a SUA în regiune: „Nu l-am auzit pe Rutte să spună că ar trebui să punem un distrugător american în Marea Neagră".

Scutul de la Deveselu și amenințarea iraniană

În a doua parte a intervenției, Traian Băsescu a vorbit despre rolul strategic al scutului antirachetă de la Deveselu, decis în 2011 în urma discuțiilor inclusiv cu Joe Biden.

Acesta susține că investiția a fost esențială pentru securitatea României, în contextul dezvoltării programului balistic iranian.

Cum funcționează sistemul de apărare

Băsescu a explicat diferențele dintre sistemele de interceptare:

Rachetele balistice sunt distruse în spațiu, la altitudini între 150 și 500 km, la viteze de aproximativ 16.000 km/h.

În schimb, sistemele de tip Patriot intervin în faza finală, când racheta este deja aproape de țintă.

Are Iranul armă nucleară?

Întrebat direct, fostul președinte a răspuns fără ezitare: „În momentul de față nu are. Dacă o avea, o folosea. N-am dubii".

Totuși, el a evidențiat contradicții în discursul american, după ce Donald Trump declarase anterior că programul nuclear iranian a fost distrus.

Suspiciuni privind miza petrolului

Băsescu a sugerat și o posibilă motivație economică în spatele conflictului: „N-aș vrea, Doamne ferește, asta să fie de fapt motivația de bază în intervenția făcută în Iran".