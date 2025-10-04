Traian Băsescu, declarație incendiară: Nu rușii au stricat alegerile din 2024

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, că responsabilitatea pentru „fiasco-ul electoral” din 2024 aparține partidelor românești și nu Moscovei.

„Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui proces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele… pe urmă au intercalat între turul 1 și 2 legislativele. Cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri?”, a spus Băsescu.

El a subliniat că, deși Rusia a profitat de situație, „nu rușii au stricat alegerile, ci noi înșine” prin organizarea defectuoasă a scrutinelor.

„Pe fondul incorectitudinii pe care am generat-o, sigur că nici rușii nu au stat degeaba. Li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard”, a explicat fostul șef al statului.

Băsescu a acuzat direct partidele din coaliția de guvernar, PSD, PNL și UDMR, că „au păcălit electoratul” și au creat cadrul ideal pentru ingerințe externe: „Au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România.”

El a amintit și recomandările Comisiei de la Veneția, ignorate de autorități, care interzic combinarea alegerilor de tipuri diferite.

„Așa ceva nu se vede în nicio țară din UE. Este strigător la cer”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu: Nicușor Dan încă nu e pregătit, dar va corecta

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat gafele de protocol ale lui Nicușor Dan, spunând că acestea nu sunt grave și că noul președinte „va corecta” rapid aceste lipsuri.

Traian Băsescu a declarat sâmbătă seară, la Realitatea Plus, că Nicușor Dan, deși a făcut unele gafe de protocol la întâlnirile internaționale, nu trebuie judecat prea aspru.

„Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta”, a afirmat fostul șef al statului.

Băsescu a reacționat și la criticile apărute în presa românească, unde Nicușor Dan a fost prezentat ca o „anexă a lui Macron”, după ce cei doi au coborât din același microbuz la întâlnirea cu regele și regina Danemarcei.

„Foarte mulți l-au atacat pentru faptul că Macron l-a primit pe Bolojan când era interimar, iar acum se întâlnește de câte ori are ocazia cu Nicușor Dan”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu: Putin este șiret și extrem de bine pregătit la discuții

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la Realitatea Plus despre întâlnirile pe care le-a avut cu Vladimir Putin, pe care îl descrie drept un lider „foarte puternic în discuții, șiret și inteligent”.

Traian Băsescu a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, se remarcă printr-o pregătire minuțioasă și prin abilitatea de a domina dialogul.

„Vladimir Putin este foarte puternic în discuții, șiret, inteligent. Trebuie să îți faci loc printre atitudinile verbale deja pregătite. El nu vine nepregătit până la ultima frază într-o întâlnire”, a spus fostul șef al statului.

Băsescu a precizat că și el mergea foarte bine pregătit la întâlnirile bilaterale, chiar dacă nu au fost multe.

„Am avut una la Moscova și una la București. În schimb, la summiturile internaționale, unde România și Rusia erau unul lângă altul, discutam ore întregi pe diverse teme”, a adăugat fostul președinte.

El a subliniat că fiecare discuție cu liderul de la Kremlin presupunea o confruntare de idei bine conturate din ambele părți.

Traian Băsescu: Statul paralel e o copilărie. Există un singur stat, cu oameni mai buni și mai răi

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la Realitatea Plus, că ideea de stat paralel este doar o invenție și că România are un singur stat, cu instituții și oameni care respectă sau încalcă legea.

Traian Băsescu a respins teoria „statului paralel”, susținând că aceasta nu are nicio legătură cu realitatea.

„S-a inventat statul paralel în timpul lui Băsescu. E o copilărie. Nu cred în stat paralel”, a spus fostul șef al statului la Realitatea Plus.

El a subliniat că România are un singur stat, „bun, prost, ăla e”, și că discuțiile despre existența unei structuri paralele de putere sunt simple speculații.

„Cine nu cunoaște arhitectura statului își poate imagina orice, că mai există un stat pe care nu știm cine îl plătește. E o copilărie”, a adăugat Băsescu.

Potrivit fostului președinte, ceea ce există în realitate sunt instituții și oameni „mai buni sau mai răi”, dintre care unii respectă legea, iar alții o încalcă.

(sursa: Mediafax)