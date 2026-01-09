Un primar din România a intrat beat cu mașina în șanț

Incidentul a fost anunţat de localnici la numărul de urgenţă 112, iar în momentul verificărilor efectuate de poliţişti edilul ar fi spus că nu el se afla la volan.



"Poliţia oraşului Murgeni a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, în comuna Măluşteni, ar fi avut loc avarierea unui autoturism. Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Murgeni s-au deplasat la locul incidentului, constatând că cele sesizate se confirmă. Autoturismul se afla în afara părţii carosabile, într-un şanţ, iar, în urma cercetărilor, s-a stabilit că ar fi fost condus de către un cetăţean de 64 de ani, din aceeaşi comună. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat'', au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.



Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.



În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.



Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Sursa: AGERPRES