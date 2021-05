UPDATE: Alegeri în PNL. Cîțu: E nevoie de un alt tip de politică. Orban: Am întors și celălalt obraz

Lucian Alecu

UPDATE.: Cei doi candidați care și-au anunțat candidatura la șefia PNL au susținut discursuri în fața liberalilor, la Consiliul Național. În vreme ce Florin Cîțu a spus că e nevoie de un alt tip de politică, Ludovic Orban a explicat cum a întors obrazul de fiecare dată când a primit o palmă.

Primul care a vorbit în fața liberalilor a fost președintele în funcție, Ludovic Orban, care candidează din nou. El a salutat candidatura lui Florin Cîțu și a spus că între ei va exista o înțelegere pentru a nu se ataca, find o competiție fair play.

A urmat Florin Cîțu, care l-a salutat pe Ludovic Orban, pe scena amplasată în Grădina de vară Herăstrău (Amfiteatru) a Teatrului Constantin Tănase, din Parcul Herăstrău.

„Este cea mai frumoasă priveliște când te uiți la familia liberală. Stimați colegi, după cum probabil ați aflat mulți dintre voi astăzi (duminică - n.r.) am anunțat decizia mea de a mă înscrie în cursa pentru președinția PNL. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici (...) Europa se schimbă, lumea se schimbă, e nevoie și de un alt tip de politică”, a spus Cîțu, care a menționat o parte din bilanțul său ca premier.

Ludovic Orban a luat din nou cuvântul și a spus că de fiecare dată când a fost atacat din interior a întors și celălalt obraz, pentru că, pentru el, și cei care nu au fost alături de el, sunt colegii săi.

„Au fost care au avut alte păreri și care de multe ori au luat decizii sau au influențat comunicarea publică cu efecte negative asupra PNL. La fiecare palmă peste obraz pe care am primit-o am întors și celălalt orbraz. Oameni care nu au fost cu mine, pe care i-am susținut în funcții publice sau în funcții de conducere în continuare. Pentru că nu am ținut cont de un factor subiectiv, dacă cineva e sau nu e cu mine. Am făcut lucrul ăsta din nou. Vreau să vă explic de ce. Pentru că noi toți suntem PNL”, a spus Ludovic Orban.

Alegerile din PNL vor avea loc la Congresul Național din 25 septembrie.

Între 1 iunie și 15 iulie vor avea loc adunările generale ale organizațiilor locale, în perioada 1 iulie - 10 august vor fi organizate conferințele județene de alegeri, iar între 10 august și 25 septembrie va fi perioadă de 45 de zile pentru campania pentru congres.

