USR cheamă conducerea Oficiului pentru Jocuri de Noroc în Parlament să explice neregulile constatate de Curtea de Conturi

Invitaţia este adresată pentru ziua de marţi, 4 martie, ora 15:00, potrivit unui comunicat transmis, luni, de USR.



Solicitarea vine în urma publicării unui raport al Curţii de Conturi, conform căruia în perioada 2019 - 2023, ONJN "nu a respectat legea în procesul de autorizare" a jocurilor de noroc online şi "nu a efectuat niciun control" la operatorii din acest domeniu. Această "inacţiune flagrantă a permis perpetuarea unui sistem corupt şi a contribuit la distrugerea a sute de mii de vieţi", susţine USR.



În opinia deputatei USR Diana Stoica, situaţia este "scandaloasă" şi cere răspunsuri "clare" şi măsuri "urgente". Conform raportului Curţii de Conturi, de la înfiinţare, ONJN "nu a respectat" legea la autorizarea jocurilor de noroc online şi nici "nu a efectuat vreodată vreun control" la aceşti operatori, subliniază deputata USR.



"Şefii ONJN au înlesnit o fraudă uriaşă şi au facilitat distrugerea de vieţi. Toate astea în condiţiile în care, doar în anul 2023, românii au cheltuit la păcănele online 12,5 miliarde de lei (fără a lua în calcul tranzacţiile de pe Revolut). Toate astea, în condiţiile în care sute de mii de români sunt afectaţi de acest flagel. Îi aşteptăm pe cei de la ONJN să ne explice cum a fost posibil acest lucru, dacă au luat măsurile indicate pentru a îndrepta aceste ilegalităţi şi cum îi vor proteja pe români de acum încolo. Nu vom mai permite aceste nedreptăţi şi vom merge până la capăt pentru a ne asigura că legea este respectată şi că pachetul de legi anti-păcănele este adoptat de urgenţă", a declarat Stoica.



USR aminteşte că, în prezent, conducerea ONJN este asigurată de Gheorghe-Gabriel Gheorghe. ONJN, ca organ de specialitate aflat în subordinea Guvernului, este sub control parlamentar şi "are obligaţia de a răspunde pentru inacţiunile sale", menţionează sursa citată. Parlamentul "nu poate tolera complicitatea ONJN cu industria jocurilor de noroc şi trebuie să ia măsuri pentru a proteja cetăţenii de capcanele acestui flagel", se mai arată în comunicat.



USR, care a depus mai multe proiecte de lege anti-păcănele în Parlament, acuză majoritatea PSD-PNL că le ţine "la sertar".



"Atitudinea pasivă şi complicitatea tacită a conducerii ONJN demonstrează fie incompetenţă crasă, fie corupţie sistemică. Cerem răspunsuri clare şi angajamente ferme că astfel de ilegalităţi nu se vor mai repeta", a precizat senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei.



Auditul Curţii de Conturi la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a constatat diferenţe de taxe de autorizare de 78,863 milioane de lei, sume care nu au fost declarate şi achitate la bugetul statului, analizându-se posibilitatea sesizării organelor de urmărire penală, a anunţat pe 21 februarie instituţia de control.



De asemenea, Curtea de Conturi a constatat că, în România, jocurile de noroc la distanţă (online) s-au desfăşurat fără monitorizarea, supravegherea şi controlul ONJN.



"De la înfiinţarea sa şi până în prezent, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc nu a monitorizat şi nu a controlat niciodată activitatea organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă (online) şi nu şi-a îndeplinit atribuţiile legale, precum analiza datelor stocate de organizatorii de jocuri sau verificarea exactităţii raportărilor periodice ale acestora", se arată într-un comunicat al Curţii de Conturi.

