Ștefan Pălărie despre reforma pensiilor magistraților: Săptămâna aceasta eu mă aștept să îl depunem

„Cele mai recente și valoroase informații sunt cele din decizia redactată a CCR-ului privitoare la reforma pensiilor magistraților. Aici avem o veste bună. Sunt întrunite prin această decizie toate condițiile pentru a depune un proiect nou pe această reformă a pensiilor”, a declarat, luni, senatorul USR.

Potrivit acestuia, coaliția de guvernare trebuie să finalizeze urgent textul legislativ „și depus în procedura legislativă”.

Senatorul a precizat că nu mai este timp de pierdut, declarând: „ Așteptarea mea principală este să închidem această etapă și prea lungă așteptare cu un proiect nou care să închidă odată și definitiv această problemă. Nu ne putem permite pierderea celor peste 230 de milioane de euro din PNRR”.

„Cele două subiecte care au fost invocate de-a lungul timpului, au fost într-adevăr, sunt două la număr, cuantumul, procentul maxim de pensie pe care cineva îl poate lua la vârsta de pensionare față de salarii umflate la momentul respectiv, și al doilea, vârsta de intrare la pensie. așteptarea mea este ca, ședință din această săptămână, să fie principalul subiect al coaliției, să se iasă cu proiectul și proiectul să fie depus, cu mare atenție, evident, pe toate aceste elemente procedurale, unde oricând cineva poate să conteste, respectarea terminului, acordarea avizului și așa mai departe. Noi sprijinim forma actuală, dar la fel de bine sprijinim și ideea de dialog”, a mai spus Pălărie.

(sursa: Mediafax)