SALROM, dezvăluiri în premieră despre grafitul de la Baia de Fier

Potrivit unui comunicat al companiei, transmis joi AGERPRES, modificarea Legii minelor 85/2003 încă din anul 2024 a creat premisele continuării activităţilor miniere în perimetrele considerate viabile aprobate la închidere prin Hotărâri de Guvern.



În paralel, SALROM a obţinut şi prelungirea licenţei de exploatare a şisturilor grafitoase pentru încă cinci ani şi a făcut demersuri administrative pentru deschiderea efectivă a exploatării, inclusiv obţinerea certificatului de urbanism în 2026, în scopul exploatării şisturilor

grafitoase din perimetrul de exploatare Ungurelaşu - Polovragi, judeţul Gorj, pentru amenajare punct de lucru.



De asemenea, compania precizează că la nivelul Comisiei Europene a fost revizuită politica industrială, fiind identificate 137 de materii prime critice de care UE este dependentă, iar printre aceste materii se află şi grafitul. "Pentru a veni în sprijinul companiilor şi a noilor industrii ale viitorului european, UE a dezvoltat Alianţa Europeană a Materiilor Prime cu scopul de a consolida rezilienţa şi autonomia strategică a UE pentru lanţurile valorice de materiale critice", au transmis reprezentanţii SALROM.



În aceste context, compania a depus trei proiecte majore, respectiv pentru extracţia grafitului pentru baterii, procesarea acestuia în produse utilizabile în industria litiu-ion şi reciclarea deşeurilor miniere, iar valoarea totală a investiţiilor este estimată la aproximativ 628 de milioane de euro.



Primul proiect - Extracţie a Grafitului de Calitate pentru Baterii din arealul "Baia de Fier" - în valoare de peste 198,306 milioane de euro, implică extracţia şi procesarea primară a şisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. "Proiectul a fost aprobat şi declarat de interes strategic de către Comisia Europeană, fiind inclus în lista celor 47 de proiecte selectate la nivel comunitar", se menţionează în comunicat.



Pentru finanţarea acestuia, declarat de interes strategic, au loc negocieri avansate cu instituţii bancare cu capital autohton, precizează compania.



Celelalte două proiecte privind procesarea şi reciclarea sunt, în prezent, în evaluare la nivel european. "Un proiect (P2), depus în data de 07.11.2025, care vizează realizarea, la Baia de Fier (Gorj), a unei unităţi integrate care transformă concentratul de grafit în produse pentru anod (CSPG) conforme cu specificaţiile industriei litiu-ion, printr-un flux tehnologic modern: micronizare, sferoidizare, clasificare, purificare (termică şi/sau chimică), acoperire cu carbon şi control al calităţii cu trasabilitate completă. Suma solicitată este de 250 milioane euro. Proiectul se află în etapa de evaluare", mai precizează sursa citată.



Un al treilea proiect (P3) - "De la deşeuri miniere la energie verde la Baia de Fier - reciclarea şi valorificarea haldelor miniere pentru infrastructură regenerabilă" - a fost depus în cadrul apelului "Strategic projects under the Critical Raw Materials Act (CRMA), Version 1.1" în data de 12 ianuarie 2026 şi se află şi el în etapa de evaluare.



"Proiectul reprezintă o investiţie estimată la 180 milioane euro şi este dedicat reciclării şi valorificării haldelor istorice de steril şi a

fluxurilor secundare rezultate din exploatarea şi procesarea şisturilor grafitoase din perimetrul Baia de Fier, judeţul Gorj. Proiectul nr. 3 este conceput ca parte a unui ansamblu industrial integrat, dezvoltat de Salrom la Baia de Fier, cu obiectivul de a acoperi întregul lanţ valoric al grafitului în Uniunea Europeană", susţin reprezentanţii companiei.



Iniţiativa de reciclare completează proiectul de extracţie de grafit, care a obţinut statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene în anul 2025, precum şi proiectul de procesare a grafitului, depus de SNS SA la finalul anului 2025 în cadrul apelurilor CRMA.



"Împreună, cele trei proiecte formează un sistem coerent şi interdependent - extragere, procesare şi reciclare - care maximizează utilizarea resurselor, închide buclele de material, reduce pierderile şi pasivele de mediu şi consolidează securitatea aprovizionării UE cu materii prime strategice. Acest caracter integrat conferă proiectului de reciclare o valoare strategică suplimentară la nivel european, demonstrând capacitatea României de a dezvolta lanţuri industriale complete, reziliente şi conforme cu obiectivele CRMA şi ale tranziţiei verzi", au mai transmis reprezentanţii companiei în comunicat.

Sursa: AGERPRES