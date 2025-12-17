x close
Vârsta a treia, între nevoi reale și soluții concrete: conferință PUSL

de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   16:20
Sursa foto: Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat o conferință dedicată vârstei a treia

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat o conferință dedicată vârstei a treia, în cadrul căreia au fost discutate problemele actuale ale seniorilor și soluțiile necesare pentru îmbunătățirea calității vieții acestora.

Evenimentul a fost moderat de Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL, care a subliniat importanța unui dialog deschis între decidenți, specialiști și cetățeni, astfel încât politicile publice să fie construite pe baza nevoilor reale ale persoanelor vârstnice.

În cadrul conferinței, deputatul Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a prezentat principalele proiecte de lege promovate de umaniști, cu accent pe inițiativele care vizează protejarea drepturilor și îmbunătățirea calității vieții seniorilor.

De asemenea, Bogdan Ion Jelea, vicepreședinte PUSL, a vorbit despre importanța dialogului constant cu categoriile sociale vulnerabile și despre necesitatea unor politici publice construite pe baza realităților din teren.

Invitatul special al conferinței, medicul Ștefan Spiridon, a abordat teme legate de sănătatea seniorilor, subliniind rolul prevenției și al accesului la servicii medicale de calitate.

PUSL precizează că această conferință face parte dintr-o serie de evenimente tematice, fiecare cu o temă distinctă, dedicate problemelor actuale ale societății.

Subiecte în articol: Lavinia Şandru Partidul Umanist Social Liberal
