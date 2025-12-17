Cât costă ITP-ul pentru mașinile președintelui

Președinția României va plăti un sfert de milion de euro, în următorii doi ani, pentru ITP și revizii la cele 48 de mașini din parcul auto propriu

Administrația Prezidențială a parafat, la începutul acestei luni, primul contract de achiziție publică de la preluarea funcției prezidențiale de către Nicușor Dan. Este vorba despre angajarea unui SRL care să asigure, în următorii doi ani, servicii ITP și reviziile de filtre și ulei de motor pentru 48 de vehicule aflate în parcul auto prezidențial. Lista cuprinde autoturisme Mercedes C 200, fabricate în 2007, precum și o flotă Dacia de vehicule fabricate în 2016 și 2017. Compania care și-a adjudecat contractul, la o valoare de 1.061.102,33 de lei cu TVA, mai are doi clienți public importanți: Nuclearelectrica și Banca Națională a României.

Prima afacere pe bani publici antamată de Administrația Prezidențială, după ce funcția de șef al statului a fost preluată de către Nicușor Dan, a fost definitivată la începutul acestei luni. Este vorba despre un acord-cadru, pentru o perioadă de doi ani, privind prestarea pentru Administrația Prezidențială a unor servicii de întreținere și reparații, inclusiv servicii privind inspecția tehnică periodică (ITP), pentru autoturismele și autovehiculele multimarcă aflate în parcul auto al Președinției României.

Concret, la data de 3 decembrie 2024, Administrația Prezidențială a atribuit, în urma unei licitații deschise organizate, contractul nr. SG/15318/2025, în valoare finală negociată de 959.588,7 lei fără TVA, respectiv de 1.161.102,33 lei cu TVA inclusă (236.959,7 euro). Afacerea a fost adjudecată de către compania SC Roris Impex SRL, care a făcut instituției prezidențiale un discount, având în vedere că, potrivit anunțului de atribuire publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), suma inițială pusă la bătaie de către autoritatea contractuală a fost de 1.097.579,31 de lei fără TVA. La licitația organizată au fost depuse trei oferte, pe care Președinția le-a declarat admisibile.

1.600 de ore de manoperă pentru Dacii, 1.000 de ore pentru Mercedesuri

Astfel, în baza acestui contract urmează să se efectueze 20 de verificări ITP pentru autoturismele Mercedes ale Președinției, cu o valoare estimată totală de 3.201.60 de lei fără TVA. De asemenea, urmează să se efectueze 76 de verificări ITP pentru autoturismele marca Dacia ale Administrației Prezidențiale, în valoare estimată de 10.857,36 de lei fără TVA.

La acestea, se adaugă programarea a 86 de revizii pentru autoturismele Dacia, cu un buget estimat la 50.588,64 de lei fără TVA, precum și 36 de revizii pentru autoturismele Mercedes, cu o valoare estimată de 30,252 de lei fără TVA.

De asemenea, în același contract mai intră 1.600 de ore de manoperă pentru intervențiile la autoturismele Dacia, cu un buget estimat la 161.344 de lei fără TVA, precum și 1.000 de ore de manoperă pentru intervențiile la autoturismele Mercedes, cu un buget estimat de 126.050 de lei fără TVA. Suma pentru piesele de schimb, stabilită ca fiind fixă, este de 714.285,71 de lei fără TVA.

Revizia pentru autoturismele Dacia constă în un litru de ulei, un filtru de aer, un filtru de polen și 5 litri de ulei de motor 5W30. Revizia pentru autoturismele Mercedes constă în: un filtru de ulei, un filtru de aer, un filtru de polen și 6 litri de ulei de motor 5W30.

Parc auto cu 48 de vehicule

Cu prilejul atribuirii acestui contract, este devoalat și parcul auto al Administrației Prezidențiale care urmează să beneficieze de aceste servicii. Conform caietului de sarcini, sunt supuse acestui regim 48 de vehicule, dintre care zece sunt autoturisme Mercedes C200, fabricate în anul 2007. Apoi, vorbim despre 17 autoturisme marca Dacia Duster, fabricate în anul 2017, la care se adaugă 6 autoturisme marca Dacia Duster, fabricate în anul 2016.

În parcul auto mai există opt autoturisme marca Dacia Logan, fabricate în anul 2016, o autoutilitară N1 marca Dacia Dokker, fabricată în anul 2016, patru autoturisme marca Dacia Logan fabricate în anul 2016, un autoturism marca Dacia Lodgy cu șapte locuri, fabricat în anul 2017, precum și o autoutilitară N1 marca Dacia Logan, fabricată în anul 2007.

Afacerea, antamată din vară

Reamintim că, pentru prima oară de la preluarea de către Nicușor Dan a funcției de președinte al României, Administrația Prezidențială a scos, în această vară, la licitație un contract de achiziție publică. Este vorba despre un anunț de participare publicat, la data de 6 august 2025, în SEAP, din care rezultă că Administrația Prezidențială intenționează să încheie un acord-cadru, pentru o perioadă de doi ani, în vederea prestării unor servicii de întreținere și reparații, inclusiv Inspecția Tehnică Periodică (ITP) pentru autoturisme multimarcă. Acest acord-cadru urma să fie încheiat cu un singur operator economic, potrivit acestui anunț de participare.

Inspecția tehnică a acestor autoturisme se va face periodic, la un număr de 10.000 de kilometri parcurși, sau după un an de exploatare a fiecărei mașini. Administrația Prezidențială precizează, în documentația citată, că prestatorul de servicii care urmează să fie selectat trebuie să fie autorizat RAR, în vederea reparării și menținerii în stare de funcționare a autovehiculelor.

Iar în ceea ce privește serviciile solicitate, acestea se referă la diagnoză, revizii tehnice periodice planificate, inspecția tehnică periodică, reparații și operațiuni de întreținere curentă, servicii de reparații pentru partea mecanică, servicii de tinichigerie și de vopsitorie, servicii de reparații la instalația electrică și servicii de tractare.

În acest sens, prestatorul va fi obligat prin contractul ce urmează a fi încheiat să asigure serviciile pentru reparația și întreținerea autovehiculelor, cu primirea autoturismului Administrației Prezidențiale în service în maximum 48 de ore de la data solicitării transmise de reprezentantul Palatului Cotroceni. După care constatarea defecțiunii se va face în cel mai scurt timp de la predarea mașinii.

Se mai impune, în același caiet de sarcini, că timpul maxim de reparare a unei defecțiuni pentru care există piese pe stoc nu va fi mai lung de două zile lucrătoare, iar timpul de reparare pentru care nu există pe stoc piese de schimb nu va depăși zece zile lucrătoare.

Prestatorul, angajat și de Nuclearelectrica, dar și de BNR

Compania care și-a adjudecat acest contract scos la mezat de către Președinția României, SC Roris Impex SRL, este deținută, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), de către Alina Otilia Popa și de către Mihaela Letiția Popa.

În baza de date a SEAP, această societate figurează cu încă trei afaceri reprezentând contracte de achiziții publice derulate cu instituțiile statului.

Astfel, la data de 10 iunie 2024, Societatea Națională Nuclearelectrica SA a încheiat cu SC Roris Impex SRL, un contract în valoare de 234.256 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de reparare, întreținere, tractare și ITP pentru mașinile din parcul auto, mai exact pentru lotul de mașini ieșite din garanție.

De asemenea, la data de 30 noiembrie 2024, aceeași firmă a încheiat cu Banca Națională a României trei contracte, aferente a trei loturi dintr-un acord-cadru, în valoare totală de 153.262 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de întreținere, reparații și servicii conexe aferente mașinilor și echipamentelor pentru mărcile Volkswagen, Isuzu și Ford.

Tot BNR a încheiat cu SC Roris Impex SRL, la data de 14 octombrie 2025, două contracte aferente a două loturi dintr-un alt acord-cadru, în valoare de 58.441 de lei fără TVA, având ca obiect același gen de servicii pentru autoturismele Ford.