Guvernul Bolojan inventează o nouă taxă. Un impozit crește cu 140% din 2026

Executivul introduce, pentru prima dată, impozit pe sere și solarii, iar impozitul pe terenurile agricole crește cu 140%.

Taxe majorate, mâncare mai scumpă

Efectele se vor resimți puternic în buzunarele agricultorilor dar vor provoca și efecte în lanț. Legumele și fructele vor costa mai mult, producția va fi mai mică iar importurile vor crește, avertizează fermierii revoltați.

Deși agrcultorii protestează, președintele Nicușor Dan a promulgat legea, care lovește mai ale în micii producători

Pentru un solar de 1.500 mp din Ilfov, impozitul va ajunge la 500-600 lei pe an iar pentru hectarul de teren agricol, acesta se va majora de la 52 lei la 132 lei.

Costurile de producție au explodat cu 70% în ultimii doi-trei ani. Legumele nu se mai vând, astfel că producătorii ies în pierdere, ceea ce îi determină să cultve mai puțin.

Previziuni sumbre

Sumele nu sunt foarte mari. Dar având în vedere că sunt obligaţii fără drepturi, e o nemotivare corectă”, spune Vlad Gheorghe, președintele OIPA Legume-Fructe, pentru observatornews.ro.

Previziunile sunt sumbre. "Ori vom creşte preţul şi, dacă nu se vor vinde, anul următor se vor reduce la minim 50% suprafeţele cultivate. Avem 50 de mii de hectare cu legume în câmp şi solarii”, spune acesta.

Soluția ese asocierea producătorilor în cooperative agricole.