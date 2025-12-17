Ajutor inedit în gospodărie: Cât costă să angajezi un deținut pentru munci casnice și agricole

Cât costă munca unui deținut

Potrivit unui anunț oficial, munca unui deținut costă 27 de lei/oră. Serviciile prestate de aceștia includ spartul lemnelor, săpatul manual, curățarea pomilor, lucrări gospodărești, curățarea terenurilor, șanțurilor și canalelor, dar și alte munci necesare în gospodării și curți.

Hrana, paza și supravegherea deținuților sunt asigurate gratuit, iar transportul la și de la locul de muncă costă circa 2 lei/kilometru.

Ce munci realizează deținuții

Beneficiarii trebuie să încheie un contract simplu de prestări servicii.

Deținuții mai realizează lucrări agricole și activități într-un atelier de tâmplărie. Dacă materialul lemnos este furnizat de client, costul lucrării este calculat exclusiv în funcție de timpul de muncă. De exemplu, un foișor care necesită 10 ore de muncă costă 270 de lei. Dacă materialul nu este asigurat de beneficiar, acesta poate fi achiziționat de penitenciar, contra cost.

Veniturile obținute din munca deținuților, în regim de prestări servicii, au ajuns la 5.495.536,65 lei, în perioada ianuarie - noiembrie 2025. Activitățile agricole și cele din atelierul de tâmplărie au adus venituri suplimentare de 695.940,67 lei.

Penitenciarul Mioveni promovează aceste servicii ca o soluție avantajoasă pentru toți cei care au nevoie de ajutor, oferind în același timp deținuților oportunități de reintegrare și dezvoltare profesională.