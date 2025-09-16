Negrescu: Să nu transformăm alegerile pentru Capitală într-un referendum cu privire la guvernare

Negrescu a subliniat, la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui amânate: „Avem în față un primar interimar care colaborează cu primarii de sector. Oamenii vor să vorbim despre problemele lor și să găsim soluții, nu cum ne alegem noi. Așa că eu cred că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie amânate. În sensul acesta, evident, trebuie să ne asigurăm că avem un plan pentru București și să finalizăm investițiile pe zona de infrastructură. Probabil, în prima parte a anului viitor, mai degrabă, putem să avem o campanie reală”.

Referitor la posibila desemnare a unui candidat unic PNL-USR, Negrescu a spus: „Trebuie să discutăm dacă putem să avem un candidat unic sau fiecare partid va merge separat. Să nu transformăm aceste alegeri într-un referendum cu privire la guvernare. Cred că lucrul ăsta ar fi greșit și pentru ce înseamnă soarta Bucureștiului, dar și pentru partidele din coaliție. Cred că colegii de la PNL, de la USR, trebuie să gândească un pic mai bine ce își doresc de fapt”.

„Trebuie o discuție logică, deschisă, sinceră, și, în același timp, să ne concentrăm pe problemele reale ale bucureștenilor pentru respectiva campanie. Să nu cădem în plasa întinsă, zic eu aici, mai ales de partidele extremiste, care vor căuta să profite de acest context pentru a transforma alegerile pentru primăria Capitalei în alegeri naționale. Și am mai văzut lucrul ăsta și în alte state europene. Nu e vorba despre PSD sau despre celelalte partide. E vorba despre mesajul pe care îl transmitem bucureștenilor și nu ne putem juca cu acest lucru pentru că bucureștenoi au votat, în majoritate, pentru partidele pro-europene, inclusiv pentru președintele Nicușor Dan”, a mai spus Negrescu.

Despre coaliție, europarlamentarul a precizat că scopul este „să ofere stabilitate României și să facă acele reforme care altfel ar fi fost greu de aprobat. Eu cred că dacă acum noi începem să discutăm despre funcții pentru anumite părți politice ar fi greșit”.

Despre comunicarea în coaliția de guvernare și implementarea măsurilor economice, Negrescu a declarat: „Se lucrează la pachetul 3, la măsurile de relansare economică propuse de PSD, inclusiv la reforma administrației. Să vedem concluziile. PSD susține aprobarea lor într-o manieră coerentă și echilibrată. Am remarcat, de asemenea, că președintele României are anumite nemulțumiri față de activitatea premierului. Noi ne dorim un dialog civilizat și să prezentăm românilor măsuri care urmează să fie adoptate. În comunicarea publică trebuie mai multă atenție, prudență și coerență, iar eu sper să obținem acest lucru în zilele care urmează”.

(sursa: Mediafax)