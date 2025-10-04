Victor Ponta, în doliu. O persoană foarte dragă fostului premier a murit

Victor Ponta a transmis un mesaj de condoleanțe la aflarea veștii.

Florin Cârciumaru a fost un primar extraordinar pentru locuitorii din Târgu Jiu, un om de familie și un coleg de partid impecabil . Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante și un prieten la nevoie. Condoleanțe familiei și celor dragi Dumnezeu să-l odihnească

Florin Cârciumaru rămâne în istoria administrației publice locale ca cel mai longeviv primar din județul Gorj, scrie stiripesurse.ro. El a condus municipiul Târgu Jiu timp de șase mandate consecutive, între anii 2000 și 2016. La începutul celui de-al șaselea mandat, a candidat și a fost ales senator pe listele PSD Gorj, renunțând la fotoliul de la Primăria Târgu Jiu, pentru Parlament.