de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   12:00
Victor Ponta, în doliu. O persoană foarte dragă fostului premier a murit
Sursa foto: gorjonline.ro

Fostul primar al municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a încetat din viață vineri seara, la vârsta de 69 de ani. Acesta s-a stins după o luptă grea cu o boală care l-a măcinat în ultimii ani.

Victor Ponta a transmis un mesaj de condoleanțe la aflarea veștii.

Florin Cârciumaru a fost un primar extraordinar pentru locuitorii din Târgu Jiu, un om de familie și un coleg de partid impecabil ????????????. Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante și un prieten la nevoie. Condoleanțe familiei și celor dragi ???????? Dumnezeu să-l odihnească ????????????

Florin Cârciumaru rămâne în istoria administrației publice locale ca cel mai longeviv primar din județul Gorj, scrie stiripesurse.ro. El a condus municipiul Târgu Jiu timp de șase mandate consecutive, între anii 2000 și 2016. La începutul celui de-al șaselea mandat, a candidat și a fost ales senator pe listele PSD Gorj, renunțând la fotoliul de la Primăria Târgu Jiu, pentru Parlament.

