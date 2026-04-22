Ponta desființează noul format guvernamental: Bolojan execută ce vrea USR

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   17:30
Victor Ponta a declarat, miercuri, că USR, partidul care s-a clasat pe locul patru la alegerile parlamentare din 2024, va rămâne la putere prin premierul Ilie Bolojan.

Invitat, miercuri, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Victor Ponta a comentat criza politică actuală.

„Nicușor Dan a ieșit președinte. La Parlament, pe primul loc a ieșit PSD, care n-a primit aproape nimic. I-au dat niște ministere, așa, în glumă. Pe locul doi e AUR, care, domne’, sunt niște putiniști, extremiști. Acum sunt buni, dacă susțin guvernul. Pe locul trei e PNL (...) Partidul de pe locul patru, USR, care a luat mai puține voturi decât persoana fizică Victor Ponta, va conduce în continuare prin domnul Bolojan și va conduce multe luni de acum încolo”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier al României a criticat lipsa dialogului între PSD și AUR.

„Dacă va merge fiecare... PSD-ul: «domne’, nu discutăm cu AUR». De ce nu discuți cu AUR? Adică discuți cu USR, care te urăște și care e exact ceea ce tu nu poți să susții, dar nu discuți cu AUR. AUR zice: «domne’, nu știu, PSD-ul sunt răi», or fi răi unii dintre ei, dar, până la urmă, majoritatea votanților AUR sunt foști votanți PSD. Adică, dacă primii doi vor continua să facă pe surzii, atunci va conduce al patrulea”, a adăugat Ponta.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Victor Ponta usr Ilie bolojan
