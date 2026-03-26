Jurnalul.ro Ştiri Politică Viorica Dăncilă: „Nu Guvernul din 2019 a închis minele. Deciziile din PNRR au dus la scăderea producției de energie”

Viorica Dăncilă: „Nu Guvernul din 2019 a închis minele. Deciziile din PNRR au dus la scăderea producției de energie”

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   15:34
Viorica Dăncilă: „Nu Guvernul din 2019 a închis minele. Deciziile din PNRR au dus la scăderea producției de energie”
Sursa foto: Captura video/Mesajul este unul direct: tranziția energetică trebuie făcută cu responsabilitate, fără decizii care afectează securitatea energetică și oamenii.

Fostul premier Viorica Dăncilă a făcut precizări importante în emisiunea „Pisica albă - pisica neagră”, difuzată pe postul de televiziune al Academiei Da Vinci, Nexus TV și moderată de Lavinia Șandru, pe tema închiderii minelor din România.

În replică la acuzațiile formulate de Cristian Ghinea și USR, aceasta a declarat ferm:
„Nu Guvernul Dăncilă a închis minele. Este fals.”

Fostul prim-ministru a explicat că, în 2019, a fost realizat un plan național integrat energie-climă, gândit ca o strategie pe termen lung, care avea o regulă clară: nu scoți nimic din mixul energetic până nu pui ceva în loc.

Potrivit acesteia, această regulă nu a mai fost respectată în PNRR elaborat de Cristian Ghinea, deși — susține Dăncilă — nu a fost impusă de Comisia Europeană.

„Diferența este clară: de la 12.000 MWh în 2019, România a ajuns la aproximativ 4.800 MWh astăzi”, a precizat aceasta.

În același context, a amintit sprijinul acordat Complexul Energetic Oltenia pentru a evita insolvența și pentru a proteja locurile de muncă, precum și declanșarea mecanismului de tranziție justă, împreună cu Corina Crețu, pentru a crea alternative economice în zonele afectate.

Mesajul este unul direct: tranziția energetică trebuie făcută cu responsabilitate, fără decizii care afectează securitatea energetică și oamenii.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
