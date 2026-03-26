Viorica Dăncilă: „Nu Guvernul din 2019 a închis minele. Deciziile din PNRR au dus la scăderea producției de energie”

În replică la acuzațiile formulate de Cristian Ghinea și USR, aceasta a declarat ferm:

„Nu Guvernul Dăncilă a închis minele. Este fals.”

Fostul prim-ministru a explicat că, în 2019, a fost realizat un plan național integrat energie-climă, gândit ca o strategie pe termen lung, care avea o regulă clară: nu scoți nimic din mixul energetic până nu pui ceva în loc.

Potrivit acesteia, această regulă nu a mai fost respectată în PNRR elaborat de Cristian Ghinea, deși — susține Dăncilă — nu a fost impusă de Comisia Europeană.

„Diferența este clară: de la 12.000 MWh în 2019, România a ajuns la aproximativ 4.800 MWh astăzi”, a precizat aceasta.

În același context, a amintit sprijinul acordat Complexul Energetic Oltenia pentru a evita insolvența și pentru a proteja locurile de muncă, precum și declanșarea mecanismului de tranziție justă, împreună cu Corina Crețu, pentru a crea alternative economice în zonele afectate.

Mesajul este unul direct: tranziția energetică trebuie făcută cu responsabilitate, fără decizii care afectează securitatea energetică și oamenii.