Abuzuri în unitățile protejate. Florin Manole anunță controale severe: "Închidem robinetul băieţilor deştepţi"

"Am semnat un ordin prin care echipe mixte de control sunt deja în teren pentru a verifica unităţile protejate autorizate, pentru că până recent nu exista niciun control real al acestor unităţi ("zero controale")", a anunţat, duminică, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), într-o postare pe Facebook.



"Închidem robinetul băieţilor deştepţi care folosesc unităţile protejate autorizate ca să maximizeze profituri şi să profite de facilităţile fiscale. Am schimbat regulile jocului. Echipe mixte de control sunt deja în teren. Şi vom schimba şi legislaţia", a declarat ministrul Muncii.



Acesta a explicat că Agenţia Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi nu a avut niciodată capacitatea să verifice: "Cu un singur om la Corpul de Control nu poţi supraveghea un întreg sistem, în care sunt 950.000 doar beneficiari persoane cu dizabilităţi, fără să mai vorbim despre aceste unităţi protejate. Lucrurile acestea se opresc astăzi aici. Pentru că am mai înţeles ceva. Legislaţia este prea slabă".



De exemplu, susţine Florin Manole, în prezent nu există verificări în teren înainte de autorizare.



"Practic, pe hârtie, totul poate arăta bine, poate arăta perfect, fără ca cineva să verifice realitatea. Mai mult, autorizaţia se dă pentru sediu dar activitatea se poate desfăşura în alte locuri, care nu erau verificate. Asta creează abuzuri şi spaţiu pentru abuzuri. Am înţeles că sistemul trebuie corectat. Şi asta vom face. Pentru că acest mecanism trebuie să fie despre oameni, nu doar despre profit", a concluzionat ministrul Muncii.



Potrivit legii, unităţile protejate sunt acele unităţi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap.

Citește pe Antena3.ro O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume