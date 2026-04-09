Achiziție cu surpriză: Ce a găsit un cuplu într-o canapea second hand?

Un cuplu din Statele Unite a descoperit, la scurt timp după ce și-a cumpărat o canapea la mâna a doua, un „ocupant” neașteptat în interiorul acesteia.

Samantha Hardin și soțul ei au achiziționat obiectul de mobilier de la un coleg de serviciu al bărbatului. Acesta dorea să scape rapid de canapea, cerând un preț mic. Încântați de chilipir, cei doi nu și-au dat seama de surpriza care îi aștepta.

Ce se ascundea în canapea?

La scurt timp după ce au adus canapeaua acasă, Samantha a observat că toți câinii familiei erau extrem de interesați de noul obiect de mobilier. La început a crerzut că aceștia reacționează la mirosul materialului dar curând a început să audă sunete ciudate, provenite din interiorul canapelei.

După câteva tentative eșuate de a identifica sursa, Samantha și-a făcut curaj și a întors canapeaua, descoperind în interior pisica fostului proprietar, Cheeto. Mica felină a fost scoasă în siguranță și redată stăpânului său, notează a1.ro.