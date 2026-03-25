Alocațiile copiilor în aprilie 2026: Când intră banii pe card și ce întârzieri pot să apară

Totuși, apropierea Sărbătorilor Pascale din acest an ar putea influența momentul când se vor vira sumele..

Când se virează banii?

În mod curent, alocațiile sunt transferate pe card în data de 8 a fiecărei luni. Pentru aprilie 2026 autoritățile nu au anunțat oficial modificări.

În general, sumele devin disponibile după ora 14:00, însă aceasta diferă în funcție de bancă.

Posibile schimbări

În 2026, Paștele ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie, la doar câteva zile după data standard de plată. În astfel de situații, autoritățile pot decide fie devansarea plăților, fie menținerea calendarului dacă zilele lucrătoare permit procesarea transferurilor fără întârzieri.

Experiența lunilor anterioare arată că, atunci când data de plată a coincis cu zile nelucrătoare, sumele au fost virate mai devreme, ceea ce indică o flexibilitate în gestionarea plăților.

Pentru beneficiarii care primesc alocația prin mandat poștal, distribuirea banilor începe după finalizarea transferurilor către conturile bancare. Astfel că plățile ajung la toți destinatarii în decurs de câteva zile.

Valoarea alocațiilor în 2026

Nivelul alocațiilor rămâne diferențiat în funcție de vârsta copilului:

719 lei pe lună pentru copiii de până la doi ani

292 lei pe lună pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani

Copiii cu dizabilități beneficiază de 719 lei lunar până la vârsta de trei ani, iar în anumite cazuri suma poate fi acordată și după această vârstă.

Câți copii sunt în România?

În prezent, în România trăiesc circa 3,8 milioane de minori. Datele indică o ușoară scădere a numărului de copii în ultimii ani, în contextul declinului accentuat al natalității.

Ce trebuie să facă părinții dacă banii întârzie

Dacă alocația nu apare în cont în ziua estimată, specialiștii recomandă verificarea contului pe parcursul zilei sau în următoarele 24–48 de ore, întrucât întârzierile pot fi cauzate de procesarea bancară sau de eventuale ajustări ale calendarului de plăți, potrivit observatornews.ro.