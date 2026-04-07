Aproape jumătate dintre români beau bere la masa de Paște

43% dintre români au declarat că obișnuiesc să consume bere în momentele tradiționale, inclusiv la masa de Paște. Acesta este rezultatul unui studiu online realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere, în luna noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.005 respondenți.

Studiul arată diferențe de alegere între genuri, însă reconfirmă o tendință generalizată de integrare a berii în tradițiile de sărbătoare.

În ceea ce privește bărbații, jumătate dintre ei aleg berea probabil pentru că orice bere deschisă înseamnă în același timp inițierea unei conversații, dar și pentru darul ei de a acompania ideal meniul tradițional de Paște.

Un procent semnificativ din rândul femeilor, 36%, preferă, de asemenea, berea în contexte tradiționale, apreciind probabil varietatea de gusturi și caracterul ei convivial.

„Aceste cifre ne reconfirmă faptul că berea este, în esență, un adevărat liant social și un simbol al bucuriei de a fi împreună. Într-o eră a notificărilor digitale, masa de Paște rămâne unul dintre momentele în care ne deconectăm de la pentru a ne conecta unii cu ceilalți, iar berea este cea mai directă invitație la o comunicare deschisă și sinceră. Mai mult, grație variantei sale fără alcool, românii se pot bucura de gustul și valențele berii în orice situație, inclusiv dacă urmează să se urce la volan sau vor pur și simplu să evite consumul de alcool”, a declarat Alin Popescu, secretar general al Centrului de Studii despre Bere.

