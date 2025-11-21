Medicii avertizează: Sezonul gripal ar putea fi „neobișnuit de grav”. O nouă tulpină se răspândește

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie a emis o avertizare „SOS" pe fondul îngrijorării că această iarnă ar putea aduce una dintre cele mai severe valuri de gripă, conform BBC.

„Acest sezon gripal va fi neobișnuit de grav”, a declarat dr. Jacob Glanville, CEO al unei companii de biotehnologie din San Francisco.

Australia a înregistrat cel mai grav sezon gripal din istorie în 2024, un model care a prefigurat adesea ceea ce urma să se întâmple în emisfera nordică. În Statele Unite, indicatorii timpurii arată aceeași direcție.

Dr. Ravi Jhaveri, profesor de pediatrie la Facultatea de Medicină Feinberg a Universității Northwestern, a declarat că există semne de activitate gripală timpurie în anumite zone ale țării. Ratele de vaccinare au continuat să scadă de la începutul pandemiei.

Această combinație ar putea însemna un sezon dificil, în special deoarece în prezent pare să existe o prevalență mai mare a tulpinii H3N2, care poate fi asociată cu o eficacitate mai redusă a vaccinului antigripal.

„Între timp, vaccinurile conțin tulpini care sunt depășite de mai mulți ani”, a avertizat Glanville.

„Acestea conțin un amestec de tulpini din 2021, 2022 și 2023. Acest lucru înseamnă că vaccinurile antigripale nu sunt compatibile cu virusul”.

Tulpina actuală are un istoric de producere a unor boli mai severe și a unor rate de spitalizare mai ridicate. Între timp, virusul continuă să facă tot mai grea recunoașterea lui de către sistemul imunitar.

„Virusul gripal mutează constant în cantități mici pentru a evita sistemul nostru imunitar”, a remarcat Jhaveri. Acesta este principalul motiv pentru care se dezvoltă noi vaccinuri în fiecare an.

Virusul pare să se răspândească mai devreme decât de obicei în acest an, iar cercetătorii nu sunt siguri de ce.

Jhaveri a remarcat că, deși perioada sezonului gripal poate varia de la an la an, este posibil să existe acum o schimbare în modul în care interacționează diferite virusuri respiratorii.

„În trecut, obișnuiam să vedem apariția gripei după ce RSV trecea de perioada de circulație maximă”, a spus el. „Acum că avem mai multe opțiuni de prevenire pentru RSV, modelul general al virusurilor respiratorii s-ar putea să se fi schimbat”.

Glanville a subliniat că se recomandă în continuare vaccinarea, dar protecția va fi „cel mult parțială și mai slabă decât în mod normal”.

Imunitatea la gripă ar putea fi mai slabă în acest an. Imunitatea crește după vaccinare și infecție naturală, dar scade în timp, în special la persoanele în vârstă.

Totuși, pe baza datelor din Australia, vaccinul ar trebui să ofere nivelurile obișnuite de protecție.

Persoanele cu risc ridicat – inclusiv cele cu afecțiuni cronice, sistem imunitar slăbit sau obezitate, precum și femeile însărcinate și copiii mici - ar trebui să fie foarte prudente.

„Aproximativ jumătate dintre copiii care mor din cauza gripei și a complicațiilor asociate gripei nu au niciun factor de risc anterior”, a remarcat Jhaveri. A subliniat că vaccinarea rămâne primul pas în prevenirea gripei.

Pentru cei care ezită să meargă la clinică, a fost recent aprobat un vaccin sub formă de spray nazal care poate fi administrat de către pacient sau de către părinți și îngrijitori.

Sezonul gripal trecut a înregistrat cel mai grav sezon din ultimii 15 ani, cu cel mai mare număr de decese în rândul copiilor din 2004 și 82 de milioane de cazuri între octombrie și mijlocul lunii mai.

Sezonul gripal anual atinge de obicei apogeul între decembrie și februarie, deoarece oamenii stau în case pe vreme rece și călătoresc pentru a se reuni de sărbători.

(sursa: Mediafax)