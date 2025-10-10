Bolile „tăcute” ale ochilor pot duce la orbire

Aproximativ un miliard de oameni la nivel mondial au în prezent afecțiuni ale vederii care ar fi putut fi prevenite prin diagnosticare timpurie sau care nu au fost încă diagnosticate sau tratate, iar proiecțiile din Atlasul Vederii al Agenției Internaționale pentru Prevenirea Orbirii (IAPB) indică faptul că numărul celor cu deficiențe de vedere ar putea crește la 1,7 miliarde până în 2050, dacă nu sunt implementate măsuri preventive.

Multe boli ale retinei se dezvoltă în tăcere, adesea fără simptome vizibile, iar pentru persoanele cu diabet riscul de pierdere a vederii este deosebit de ridicat, avertizează oftalmologii cu ocazia Zilei Mondiale a Vederii. De asemenea, în contextul utilizării pe scară largă a ecranelor, suprasolicitarea digitală a ochilor este prezentă în cazul multor profesii actuale.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Vederii, marcată anual în a doua joi din octombrie, specialiștii din domeniul sănătății atrag atenția asupra bolilor retinei, care reprezintă în prezent o problemă semnificativă de sănătate la nivel global, în special în contextul îmbătrânirii populației, deși multe afecțiuni ale vederii pot fi prevenite sau tratate prin îngrijire adecvată și intervenție timpurie.

Pentru persoanele cu diabet, riscul de pierdere a vederii este deosebit de ridicat. Retinopatia diabetică și edemul macular diabetic (DME) se numără printre principalele cauze de orbire la adulții de vârstă activă din întreaga lume.

Atât OMS, cât și Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii recomandă examene oculare anuale cu dilatarea pupilei pentru toate persoanele cu diabet, chiar dacă nu sunt prezente simptome, deoarece detectarea și tratamentul timpuriu pot preveni sau întârzia orbirea în până la 90% din cazuri.

În ciuda acestor recomandări, doar aproximativ jumătate din persoanele cu risc crescut de pierdere a vederii beneficiază de îngrijire oftalmologică regulată în fiecare an.

Consultațiile oftalmologice regulate pot preveni orbirea evitabilă

Potrivit specialiștilor, multe boli ale retinei, inclusiv degenerescența maculară legată de vârstă forma neovasculară și edemul macular diabetic, se dezvoltă în tăcere, adesea fără simptome vizibile, până când apare pierderea semnificativă și uneori ireversibilă a vederii.

Tocmai de aceea, examinările oftalmologice regulate și din timp sunt esențiale pentru a detecta cât mai devreme aceste afecțiuni și a preveni orbirea evitabilă. Totodată, respectarea strictă a tratamentelor prescrise este la fel de importantă. Studiile arată că pacienții care își urmează consecvent tratamentul au rezultate semnificativ mai bune, cu o îmbunătățire de până la 40% în conservarea vederii, comparativ cu cei cu o aderență scăzută.

Unele boli se agravează rapid, în câteva săptămâni

Degenerescența Maculară Legată de Vârstă (AMD) afectează circa 196 de milioane de persoane la nivel mondial și este principala cauză a pierderii vederii la persoanele de peste 60 de ani din țările dezvoltate. Ceea ce face ca forma neovasculară a acestei boli să fie deosebit de îngrijorătoare este rapiditatea cu care poate progresa.

Practic, poate duce la pierderi semnificative ale vederii în câteva săptămâni sau chiar zile în unele cazuri. De aceea, recunoașterea semnelor de avertizare și solicitarea imediată a asistenței medicale este crucială. Acestea sunt:

liniile drepte apar brusc ondulate sau îndoite (ca și cum ai privi un cadru de fereastră sau plăci de gresie care par distorsionate);

o pată întunecată sau neclară în centrul vederii care se mărește în timp;

culorile apar estompate sau mai puțin strălucitoare;

dificultăți în recunoașterea fețelor;

probleme la citit sau la vederea clară a detaliilor;

modificări ale vederii care apar relativ rapid, uneori în câteva zile sau săptămâni.

Potrivit specialiștilor, multe persoane nu realizează că au degenerescența maculară în stadiile incipiente, deoarece creierul se adaptează la schimbările graduale ale vederii, iar boala poate afecta inițial doar un singur ochi. De aceea, pentru a nu-și pierde vederea, controalele oftalmologice regulate sunt vitale.

Edemul macular diabetic este o complicație severă a retinopatiei diabetice, caracterizată prin umflarea maculei din cauza vaselor de sânge care prezintă scurgeri. În contextul în care România are circa 1,5 milioane de adulți diagnosticați cu diabet (aproximativ 10,6% din populația cu vârsta între 20-79 de ani), bolile oculare diabetice reprezintă o preocupare semnificativă pentru sănătatea publică. Simptomele includ: vedere încețoșată, „musculițe” în câmpul vizual, dificultate în perceperea culorilor, pete întunecate și vedere distorsionată.

La nivel global, 1,1 miliarde de oameni (circa o optime din populația lumii) au o deficiență de vedere netratată sau care poate fi prevenită.

Aproximativ 6% din populația României este afectată de o formă de deficiență de vedere, conform datelor din Atlasul Vederii.

Sindromul vederii computerizate, o boală a omului modern

Utilizarea pe scară largă a ecranelor digitale (calculatoare, telefoane, tablete) - nu doar la locul de muncă, ci și acasă - aduce o serie de probleme de vedere și disconfort ocular pentru foarte mulți oameni, atât la adulții de vârstă activă, cât și tineri și adolescenți. Potrivit specialiștilor, privitul într-un ecran digital diferă de cititul unei pagini tipărite, prin luminozitatea ecranului, unghiul de vedere, distanța textului față de ochi, obligând ochiul să se adapteze și să facă un efort suplimentar.

„Persoanele care petrec mai mult de două ore, în fiecare zi, în fața unui ecran sunt la risc să dezvolte simptome oculare încadrate în sindromul vederii computerizate (oboseală a ochilor). Acest sindrom include o gamă largă de simptome nespecifice (astenopie), care includ oboseală oculară, ochi uscat, durere în ochi și în jurul ochilor, vedere încețoșată, dureri de cap și chiar diplopie (vedere dublă)”, conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Pentru a preveni acest sindrom al vederii computerizate, specialiștii spun că se pot lua măsuri precum: organizarea ergonomică a mediului de lucru (stabilirea distanțelor de lucru optime și a posturii adecvate pentru vizualizarea pe ecran, controlul luminozității și strălucirii ecranului dispozitivului) și corectarea problemelor minore de vedere.

De asemenea, întreruperea privitului la ecran pentru 20 de secunde la fiecare 20 de minute poate contribui la reducerea disconfortului ocular.

Cercetările arată că reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și timpul petrecut în aer liber îi protejează pe copii de dezvoltarea miopiei, ceea ce înseamnă că părinții, îngrijitorii și educatorii au un rol central de jucat în protejarea vederii generațiilor viitoare, atrage atenția OMS.