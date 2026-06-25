Buletinul electronic se modifică. Zeci de reclamații privind amplificarea procedurilor birocratice

Reclamațiile au fost centralizate prin platforma guvernamentală „Fără hârtie”, lansată în urmă cu 30 de zile și care a devenit un instrument de raportare a disfuncționalităților din administrația publică.

Guvernul anunță că lucrează la soluții pentru principalele dificultăți semnalate, în contextul în care digitalizarea documentelor de identitate a scos la iveală proceduri considerate învechite sau redundante.

Potrivit reprezentanților autorităților, rolul platformei este de a identifica rapid situațiile în care statul funcționează deficitar și de a permite corectarea acestora în timp real.

Birocrație mai mare cu noile acte de identtitate

Printre cele mai frecvente probleme raportate se numără solicitarea de documente care figurează deja în bazele de date ale statului. Cetățenii reclamă faptul că, la reînnoirea buletinului, sunt nevoiți să prezinte din nou certificatul de naștere, deși acesta a fost înregistrat încă de la prima emitere a actului de identitate.

Situații similare apar și în cazul persoanelor divorțate, care trebuie să prezinte din nou hotărârea de divorț, sau al celor căsătoriți, solicitați să aducă certificatul de căsătorie.

De asemenea, extrasul de carte funciară este cerut în unele cazuri, deși informațiile sunt disponibile în bazele de date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Probleme la ghișee și în relația cu instituțiile publice

Reclamațiile vizează și procedurile administrative privind minorii, unde, în anumite situații, este solicitată prezența ambilor părinți, deși legislația prevede doar prezența unuia dintre aceștia.

Cetățenii au mai semnalat și programul restrictiv al ghișeelor, care îi obligă pe mulți să își ia zile libere pentru a depune sau ridica documente.

O altă problemă invocată este schimbarea seriei și numărului actului de identitate, situație care a generat dificultăți în relația cu instituții precum băncile, unde noile date nu sunt întotdeauna recunoscute rapid, potrivit a1.ro.

Ce prevede noul pachet legislativ

Pentru a corecta aceste disfuncționalități, autoritățile au pregătit o propunere legislativă care prevede obligativitatea instituțiilor publice de a verifica datele persoanelor direct în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, fără a mai solicita copii ale documentelor.

Măsura se aplică atât administrației centrale și locale, cât și altor entități care prestează servicii publice, inclusiv notarilor.

Totodată, proiectul interzice solicitarea sau reținerea copiilor după actele de identitate. Funcționarii care nu respectă regula riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei.

Pas spre digitalizare administrativă

Măsurile fac parte dintr-un proces mai amplu de simplificare a relației dintre cetățeni și stat, prin reducerea birocrației și eliminarea documentelor redundante.

Deși direcția de digitalizare a administrației a fost anunțată în repetate rânduri în ultimii ani, multe proceduri continuă să funcționeze după modele administrative considerate depășite, ceea ce generează întârzieri și dificultăți pentru cetățeni.