Butonul de panică devine obligatoriu în toate spitalele din România. Camere video în ATI și la Urgențe, pentru siguranța pacienților

Toate spitalele din România, publice și private, vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul fiecărui pacient, precum și sisteme video de supraveghere în secțiile de Terapie Intensivă, la Primiri Urgențe și în saloanele pentru cardiacii critici, potrivit Europa FM. Măsurile au fost adoptate printr-o lege promulgată astăzi de președintele țării și au ca scop creșterea siguranței pacienților și a calității actului medical.

Buton de panică la fiecare pat din spital

Noua lege prevede introducerea obligatorie a butoanelor de panică în toate saloanele destinate internării pacienților, atât în spitalele publice, cât și în cele private.

Aceste dispozitive vor permite personalului medical să intervină rapid în caz de urgență medicală sau de pericol iminent. Deputații au subliniat că acest sistem este deja standard în multe țări occidentale.

„În toate statele occidentale, este standard of care: există camere pentru pacienții din ATI și aceste butoane de urgență”, a declarat deputatul AUR, Sorin-Titus Muncaciu.

Camere video obligatorii în ATI și la Urgențe

Pe lângă butoanele de panică, legea impune și instalarea de camere video în secțiile de Terapie Intensivă, la Primiri Urgențe și în saloanele pentru cardiacii critici.

Sistemele de supraveghere vor contribui la monitorizarea obiectivă a activității medicale și la creșterea siguranței atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale.

„Camerele video vor proteja și pacienții, dar și personalul medical care respectă procedurile”, a explicat deputatul PNL Adrian-Felician Cozma. Citește pe Antena3.ro Descoperire şocantă în Harghita. O tânără şi iubitul ei au fost găsiţi morţi în maşină. Care este principala pistă a poliţiştilor „Este nevoie de monitorizare video pentru ca un comitet director al spitalului să poată controla, în mod obiectiv, calitatea actului medical”, a adăugat deputatul USR Emanuel-Dumitru Ungurean.

Măsuri pentru un sistem medical mai sigur

Autoritățile susțin că aceste măsuri vor crește transparența, vor îmbunătăți reacția în caz de urgențe și vor contribui la o mai bună protecție a pacienților, reducând riscurile de malpraxis sau neglijență medicală.

Promulgarea legii marchează un pas important spre modernizarea sistemului medical românesc și alinierea acestuia la standardele internaționale.