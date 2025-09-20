Când trecem la ora de iarnă 2025. Cum ne afectează schimbarea

Când se dau ceasurile înapoi

Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04.00 va reveni la 03.00, marcând revenirea la orarul standard, cunoscut ca Eastern European Time (EET, GMT+2).

Această schimbare anuală marchează încheierea orarului de vară, care începe în ultima duminică din luna martie. Deși schimbarea se face întotdeauna în weekend pentru a reduce impactul asupra rutinei zilnice, mulți oameni resimt efecte asupra somnului, stării de spirit și nivelului de energie.

Totodată, pe 22 septembrie, ora 21:19, România marchează și echinocțiul de toamnă, momentul care anunță oficial sosirea sezonului rece.

Peste 60 de țări din lume folosesc sistemul de trecere între ora de vară și ora de iarnă, însă unele state, precum Rusia, Turcia sau China, au renunțat la această practică.

În România, ora de iarnă a fost introdusă pentru prima dată în 1917 iar în 1979, fiind aliniată cu normele europene, potrivit catine.ro.

Efectele schimbării orei asupra organismului

Trecerea la ora de iarnă influențează ceasul biologic, putând provoca dificultăți de adaptare, oboseală, nervozitate sau tulburări ale somnului. Pentru a facilita tranziția, specialiștii recomandă o expunere crescută la lumina naturală, program regulat de somn și o alimentație echilibrată.

Schimbarea orei are scopul de a profita de lumina de dimineață, aspect benefic pentru programul de lucru. Însă serile se întunecă mai devreme, ceea ce influențează nivelul de energie și dispoziția oamenilor. În cazuri rare, afectarea ritmului circadian poate crește riscul de probleme cardiace.