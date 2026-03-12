x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Mar 2026   •   14:15
Căsătorie în spatele gratiilor: „Șacalul” și-a oficializat relația. Cine este soția criminalului în serie care a șocat România?
Sursa foto: Antena 3 CNN/Șacalul, criminalul din Constanța.

Criminalul în serie Neculai Mitrea, zis „Șacalul”, s-a căsătorit cu o deținută din Penitenciarul Poarta Albă.

Căsătoria civilă a avut loc în luna noiembrie 2025 la Primăria Poarta Albă, sub escorta a patru agenți penitenciari.

 „Șacalul” și soția sa cer întreruperea pedepsei

Atât Neculai Mitrea, cât și partenera sa au fost sancționați anterior pentru că el a încercat să-i ofere femeii două inele peste gardul curții de plimbare. 

În prezent, ambii soți au depus cereri la Judecătoria Medgidia pentru întreruperea pedepsei pe motive medicale. Dosarul a fost înregistrat la începutul lunii martie 2026.

Neculai Mitrea este cunoscut pentru comportament violent în penitenciar. Anterior, acesta a fost sancționat, după ce a amenințat un șef de secție și a declarat că intenționează să se auto-rănească.

Crimele lui Neculai Mitrea

Acesta a fost condamnat pentru uciderea a două femei în vara anului 2024, tragedii care au șocat România. Prima victimă, Denisa Iana, în vârstă de 28 de ani, a fost căutată timp de două săptămâni, înainte ca trupul tinerei să fie descoperit între localitățile Sinoe și Mihai Viteazu din județul Constanța. A doua victimă a murit într-un accident rutier provocat în timpul transportului cu autoturismul sustras de inculpat, potrivit spynews.ro.

