Cât costă grădinița particulară? Motivele pentru care părinții ocolesc învățământul preșcolar de stat

Părinții care aleg grădinițele private în 2026 trebuie să pregătească bugete lunare între 1.000 și 2.400 lei, în funcție de oraș, program extins și facilități incluse, motivată de preferința pentru metode inovatoare și siguranță sporită față de stat.

Grădinițele de stat sunt teoretic gratuite însă părinții trebuie să plătească în fiecare lună pentru mesele copiilor și alte activități. În plus, tot mai mulți susțin că metodele de învățare sunt învechite iar siguranța celor mici lasă de dorit.

Cât costă grădinița?

Taxele lunare pentru grădinițele private sunt între 1.000 și 2.400 de lei, în funcție de oraș, program și facilități.

Acestea au devenit tot mai mult alegerea părinților care muncesc mult întrucât oferă programe flexibile, între 7.00 și 18.30, cursuri de engleză și activități diverse, mai als în orașee mari, precum București, Cluj-Napoca sau Iași.

În Capitală, taxele pornesc de la 1.000 lei și urcă spre 2.400 lei lunar pentru anul școlar 2025-2026, incluzând mese, o limbă străină, logopedie și evaluări periodice, potrivit a1.o.

La Cluj sau Iași, prețurile sunt similare sau ușor mai mici pentru programe bilingve și after-school, cu opțiuni standard sau premium adaptate bugetului.

Beneficiile justifică investiția: dezvoltare lingvistică, socială și motrică într-un mediu sigur.