Caz incredibil într-o școală din Brăila. Autoritățile obligă un elev de 10 ani să învețe alături de colegul care l-a înjunghiat

La doar trei luni de la atacul brutal în care un copil de 10 ani a fost înjunghiat de zeci de ori, acesta este obligat acum să urmeze cursurile în aceeași clasă cu colegul care l‑a atacat.

Agresorul s-a întors la școală după ce a fost evaluat de specialiști iar legea nu permite măcar repartizarea celor doi în clase diferite, nemaivorbind de școli diferite.

Victimă și agresor, despărțiți doar de o bancă

La începutul anului școlar, un băiat de 10 ani a fost înjunghiat de 24 de ori de un coleg, într‑un atac care a lăsat clasa și comunitatea în stare de şoc.

"Când a venit prima zi acasă, când l-a văzut, a zis că el nu se mai duce la şcoală că lui îi frică. Normal că îi este teamă, cum să nu îi fie teamă", a povestit bunica victimei pentru observatornews.ro.

Trei luni mai târziu, victima s‑a întors la ore, în aceeași clasă cu elevul care l-a agresat. Atacatorul s-a întors în același colectiv după evaluarea psihologilor și asistenților sociali.

Conform legislației învățământului preuniversitar, autoritățile școlii nu au un cadru legal prin care să îi repartizeze în clase diferite.

"Conform legislaţiei învăţământului preuniversitar nu există o soluţie legală pentru ca aceşti doi copii să fie separaţi în clase diferite", a explicat Dan Gheorghiță, inspector șef al ISJ Brăila..

Cum traumatizează autoritățile un copil de 10 ani

Singura măsură luată de autorități este supravegherea permanentă a atacatorului și monitorizarea video a orelor. Însă psihologii atrag atenția că trauma victimei se adâncește prin apropierea constantă de agresor.

"Este o repetare a traumei, o retraumatizare. Această experienţă va avea efecte pe termen lung. Copilul poate să aibă coşmaruri, să aibă dificultăţi de somn, probleme cu învăţatul, izolare socială. Efectele pot fi pe toată viaţa", a explicat Cătălin Dimofte, psiholog.

Impactul emoțional asupra victimei este profund și vizibil în gesturi și cuvinte simple.

"Nu se simte chiar în regulă, dar eu îl intreb de fiecare dată şi îi spun că totul este ok. Iar dacă se simte în vreun fel sau are o anumită trăire, un sentiment, orice lucru îl deranjează, vine şi spune", a explicat învăţătoarea Claudia Sfârleajă.

Și pentru unii părinți, prezența continuă a agresorului în același spațiu este inacceptabilă.

Copii agresați, autoritățile nu fac nimic

În România, circa 25% dintre copii îşi atacă sau îşi hărţuieşte colegii. 1.873 cazuri de violență fizică au fost înregistrate în anul şcolar trecut. Deşi peste 80% dintre elevi au fost martori la astfel de situații în școală, mulţi nu au spus profesorilor sau părinţilor.