Caz șocant în Capitală: Cuiburi de pescăruși dintr-un bloc au fost distruse de un locatar. A intervenit Poliția Animalelor

Incidentul a dus la intervenția Poliției Animalelor, iar ouăle recuperate au fost preluate de Fundația „Visul Luanei” pentru incubare.

Potrivit informațiilor transmise de organizație, în urma sesizării venite din partea unui cetățean, autoritățile au intervenit la fața locului și au reușit să salveze cinci ouă. Unul dintre acestea era deja spart, iar celelalte au fost transportate către un centru specializat.

Fundația „Visul Luanei” a anunțat că a preluat ouăle și a decis utilizarea unui incubator special, în încercarea de a salva puii viabili.

Dosar penal pentru distrugerea cuiburilor de pescăruși

Cazul se încadrează în prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, care interzice distrugerea sau deteriorarea cuiburilor și ouălor de păsări sălbatice, indiferent de amplasarea acestora, inclusiv pe proprietăți private.

Încălcarea legii este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală cuprinsă între 30.000 și 60.000 de lei.

Reprezentanții organizației de protecție a faunei subliniază că animalele sălbatice sunt protejate de lege chiar și în mediul urban, iar astfel de intervenții sunt necesare pentru conservarea speciilor.

Autoritățile continuă cercetările în acest caz, în timp ce ouăle salvate sunt monitorizate în condiții controlate, potrivit a1.ro.