Caz șocant: O persoană din centrele lui Viorel Pașca era moartă în acte dar trăiește

Situația urmează să fie clarificată de organele judiciare.

Declarațiile au fost făcute după ce Alexandra Zară a fost eliberată din funcție de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Avea certificat de deces, deși este în viață”

Invitată la România TV, Alexandra Zară a afirmat că una dintre cele 409 persoane relocate din centrele lui Viorel Pașca avea emis un certificat de deces încă de anul trecut.

„O persoană dintre cele relocate, deși este în viață, avea eliberat certificat de deces în evidența autorităților competente. Toate aceste aspecte vor fi clarificate de organele judiciare. Este pe rol anularea certificatului de deces”, a declarat fosta șefă a ANPDPD.

Aceasta a precizat că nu poate oferi detalii suplimentare despre identitatea persoanei, invocând necesitatea protejării datelor beneficiarilor.

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Beneficiar: „În mare parte din timp stăteam în curte”

Alexandra Zară a relatat și o discuție purtată cu unul dintre beneficiarii relocați într-un centru din județul Gorj. Potrivit acesteia, persoana i-a spus că, în perioada în care era cazată în centrul neautorizat din Bihor, beneficiarii petreceau cea mai mare parte a zilei în curte.

Fosta președintă a ANPDPD susține că această practică ar fi fost justificată prin reguli interne privind păstrarea curățeniei, care limitau timpul petrecut în camere pe parcursul zilei.

„Mi-a spus că, în mare parte din timp, stăteau în curte. Înțeleg că aveau niște reguli care, pentru a păstra curățenia, nu le permiteau să stea în camere în timpul zilei”, a declarat Alexandra Zară.

Potrivit acesteia, din punct de vedere al condițiilor de viață, centrele „arătau în regulă”, însă principala problemă identificată de autorități este faptul că acestea funcționau fără autorizațiile prevăzute de lege, notează dcnews.ro.

Autoritățile continuă verificările în acest caz, iar aspectele semnalate urmează să fie analizate în cadrul anchetelor aflate în desfășurare.