Vești bune pentru agricultori. Guvernul acordă mai mulți bani pentru motorină

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, modificarea hotărârii privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Crește subvenția pentru motorină

Bugetul schemei pentru anul 2026 crește astfel de la 620 de milioane de lei la 714,3 milioane de lei. Suma suplimentară va acoperi sprijinul pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.

„Am suplimentat bugetul schemei de sprijin și plătim subvenția pentru motorina utilizată în agricultură aferentă primului trimestru al acestui an. Reducerea costurilor de producție contribuie direct la menținerea competitivității fermelor românești și la desfășurarea în bune condiții a lucrărilor agricole”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.

Acesta a precizat că ministerul pregătește o propunere prin care fermierii să poată recupera, în viitor, sumele aferente accizei în cel mult trei luni de la cumpărarea motorinei.

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Cine sunt beneficiarii

Schema se adresează producătorilor agricoli din sectoarele vegetal, zootehnic și al îmbunătățirilor funciare, prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate.

În anul 2026, valoarea sprijinului acordat este de 2,697 lei/litru, reprezentând diferența dintre nivelul accizei standard și rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură. Rata accizei reduse este de 106,72 lei/1.000 litri, conform prevederilor legale în vigoare, potrivit Ministerului Agriculturii.

Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita bugetului aprobat.