Performanța României la Mondialele de Scrimă. Echipa masculină a obținut medalia de bronz la Hong Kong

Formația României, alcătuită din Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir, a încheiat astfel un parcurs remarcabil, după ce a fost la o singură tușă de calificarea în marea finală.

În semifinale, România a cedat dramatic în fața Coreei de Sud, scor 44-45, într-un duel decis în ultima acțiune.

În disputa cu Ungaria, Vlad Covaliu a realizat revenirea decisivă a României în al treilea releu, câștigat cu 10-5 în fața lui Bertalan Toth, tricolorii trecând pentru prima dată în avantaj, 15-13.

Citește și România, locul I în Europa la informatică pentru juniori. Patru medalii la Olimpiada Europeană

De acolo, România a avut inițiativa, iar Radu Nițu, medaliat cu bronz la individual, a închis întâlnirea, România impunându-se cu scorul de 45-39.

„Este extraordinar. Dar, este o victorie dulce-amară, deoarece șitam că putem face mai mult”, a declarat Radu Nițu, imediat după încheirea partidei cu Ungaria.

România a avut un parcurs excelent încă din primul tur al competiției. În primul meci al zilei a trecut categoric de Marea Britanie, cu 45-17, apoi a eliminat Venezuela, scor 45-30, pentru calificarea în sferturile de finală.

Accederea în careul de ași a fost obținută după victoria cu 45-36 în fața Italiei. Elevii antrenorilor Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu au câștigat cinci dintre cele nouă relee și au gestionat avantajul până la final, asigurându-și prezența în semifinale.